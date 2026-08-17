Descargas de más de 300 voltios: así funciona el guante eléctrico que buscan usar contra migrantes

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Un nuevo dispositivo diseñado para cuerpos de seguridad en Estados Unidos ha encendido el debate entre especialistas y defensores de derechos civiles. Se trata de un guante eléctrico capaz de emitir descargas de hasta 362 voltios, desarrollado por la empresa Compliant Technologies.

El dispositivo, denominado G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), busca funcionar como una alternativa a las pistolas eléctricas tipo Taser para someter a personas durante detenciones o forcejeos, incluidos migrantes.

¿Cómo funciona el guante eléctrico?

De acuerdo con sus desarrolladores, el guante se coloca en la mano dominante del agente y emite pulsos eléctricos cuando entra en contacto directo con la piel de una persona.

Según las demostraciones de la empresa, las descargas no provocan quemaduras visibles y permiten controlar una situación en pocos segundos.

Los fabricantes sostienen que el sistema es más efectivo que un taser tradicional, ya que no depende de proyectiles o dardos para hacer contacto con la persona.

Médicos alertan sobre posibles afectaciones cardíacas

Sin embargo, especialistas consultados sobre esta tecnología advirtieron que las descargas eléctricas podrían representar riesgos para personas con padecimientos cardíacos.

Explicaron que un estímulo eléctrico intenso puede provocar una descarga de catecolaminas, generar estrés extremo en el organismo y afectar el funcionamiento normal del corazón.

Los expertos señalaron que, en ciertos escenarios, una descarga podría desencadenar complicaciones graves.

Cuestionan posibles implicaciones legales

Además de las preocupaciones médicas, organizaciones y analistas han planteado dudas sobre el uso de este tipo de dispositivos en procedimientos policiales.

Las críticas se centran en la posibilidad de un uso excesivo de la fuerza y en eventuales violaciones a derechos civiles durante detenciones.

Por ahora, el guante continúa en fase de promoción y evaluación, mientras crece el debate sobre su seguridad, eficacia y los límites legales para su utilización por parte de las autoridades.

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