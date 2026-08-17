Conducir en sentido contrario, el reto viral que acabó con la vida de 5 jóvenes en Irlanda

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Zona de accidente. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Autoridades de Irlanda advierten sobre una peligrosa tendencia impulsada por las redes sociales que ha dejado cinco jóvenes muertos. Se trata de manejar en sentido contrario en autopistas a alta velocidad.

De acuerdo con reportes, en los últimos días se han registrado dos incidentes similares en autopistas de Irlanda.

Accidente deja 5 jóvenes muertos

Cinco jóvenes murieron tras un choque ocurrido en una autopista al sur de Dublín, Irlanda, luego de que el vehículo en el que viajaban circulara en sentido contrario a alta velocidad.

El vehículo de los jóvenes impactó contra otra unidad en donde cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas, un niño.

El accidente ocurrió el domingo y ha generado preocupación entre las autoridades irlandesas, quienes advierten sobre una peligrosa tendencia de reto viral.

Autoridades alertan sobre influencia de redes sociales

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, dijo sentirse “conmocionado y entristecido” por la tragedia, y expresó preocupación por el hecho de que algunos jóvenes realicen conductas de riesgo para obtener popularidad en internet.

El político señaló que no debe existir “ninguna tolerancia” hacia este tipo de comportamientos, especialmente cuando ponen en peligro la vida de otras personas.

La tragedia ocurrió apenas unos días después de otro accidente registrado en una autopista cercana a Dublín, donde nueve personas resultaron heridas en circunstancias similares.

Policía denuncia una práctica peligrosa

El comisionado de la Garda Síochána, la policía irlandesa, Justin Kelly, calificó esta conducta como “irresponsable y peligrosa”.

Por su parte, representantes sindicales de la corporación aseguraron que algunos grupos de jóvenes buscan notoriedad en redes sociales grabando acciones temerarias y enfrentamientos con las autoridades.

Según explicaron, algunos conductores circulan deliberadamente en sentido contrario porque conocen que los agentes tienen restricciones para iniciar persecuciones en situaciones de alto riesgo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y si existió relación directa con algún reto o contenido difundido en plataformas digitales.

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