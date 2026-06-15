Donald Trump celebrará el mitin “más grande de la historia” el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU.

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Habrá música, vuelos militares y pirotecnia. Foto: AFP.

Donald Trump aprovechará el 250 aniversario de la creación de Estados Unidos para celebrar el mitin “más grande de la historia” el próximo 4 de julio, día en que se conmemora la Independencia de dicho país.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario republicano indicó que “celebraremos el más espectacular de todos los mítines de Trump en un ‘tributo a Estados Unidos’”.

Precisó que este encuentro “rendirá homenaje a la gente de nuestro país, su espíritu, su fortaleza, su determinación y sus triunfos”.

Para ello, más de 300 miembros de las bandas militares, orquestas y de unidades ceremoniales interpretarán canciones patrióticas, “clásicos estadounidenses y canciones de mi lista de reproducción”, abdundó Trump.

“Este conjunto constituirá la mayor formación conjunta de música militar y presentaciones ceremoniales de la historia. Habrá impresionantes sobrevuelos y exhibiciones aéreas con nuestros mejores pilotos y equipos militares, y pronunciaré un discurso principal que no querrán perderse”, indicó.

Donald Trump anunció que tendrán el espectáculo de fuegos artificiales “más grande de la historia”. Por ello, aseguró que este mitin pondrá “fin a todos los mítines” a cinco meses de las elecciones intermedias.

Donald Trump realizará dicho evento el sábado 4 de julio, a las 19:00 horas, en el Monumento a Lincoln y Monumento a Washington.



El inicio del 250 aniversario de Estados Unidos

Además, habrá otro festejo el miércoles 24 de junio. Marca el inicio de las actividades formales por el 250 aniversario de Estados Unidos, dijo Donald Trump en otra publicación.

Durante ese día, las bandas militares interpretarán “¡solo los grandes éxitos que ustedes conocen y aman!”, difundió el presidente estadounidense.

El mandatario adelantó que tocarán el tenor Christopher Macchio y Lee Greenwood, cantante de “God Bless the USA”: canción que suele estar en los actos políticos de Donald Trump.

“Ustedes también serán testigos de impresionantes sobrevuelos militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos, que serán pilotados por nuestros pilotos militares estadounidenses, quienes han demostrado ser los pilotos más de élite en cualquier parte del mundo”, subrayó.

Cabe destacar que Donald Trump recientemente celebró una pelea de la UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de su país. Sin embargo, el evento también coincidió con su cumpleaños.

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