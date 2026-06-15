Reino Unido prohibirá TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales a menores de 16 años

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Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años. Fotos: AFP

El gobierno de Reino Unido anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que busca reducir los riesgos asociados al uso de plataformas digitales entre niños y adolescentes. La decisión fue confirmada este lunes por el primer ministro Keir Starmer.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

La prohibición afectará a aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube, aunque no incluirá servicios de mensajería como WhatsApp o Signal. El gobierno británico prevé que la nueva legislación sea aprobada antes de finalizar 2026 para entrar en vigor durante la primavera de 2027.

Reino Unido endurece reglas para menores en internet

Al anunciar la medida, Starmer aseguró que las redes sociales pueden afectar el bienestar de niños y adolescentes.

“Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, afirmó el mandatario británico al presentar la iniciativa.

La nueva legislación también contempla restricciones adicionales para proteger a los menores en plataformas digitales, especialmente en espacios donde pueden interactuar con desconocidos.

I am simply not prepared to be a bystander when the safety and happiness of our children are at stake.



We will ban social media access for under 16s, and give children their childhoods back.



Read more about it here: https://t.co/oqX7ufHB4R pic.twitter.com/3ZxmVFG0OY — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Habrá más controles en videojuegos, streaming e inteligencia artificial

El gobierno británico informó que estudia implementar medidas inéditas para limitar el contacto entre adultos desconocidos y menores en plataformas de videojuegos y servicios de streaming.

Entre las opciones analizadas se encuentran bloqueos automáticos para impedir mensajes de desconocidos a menores de 16 años, además de posibles restricciones nocturnas y límites al desplazamiento infinito de contenidos.

Las autoridades también planean impedir que menores de edad accedan a ciertos chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones personales o situaciones de carácter sexual.

La medida cuenta con amplio respaldo de padres

La decisión llega después de una consulta nacional en la que participaron cerca de 116 mil personas. Según el gobierno británico, el 91% de los padres que respondieron apoyó la prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

Reino Unido se suma así a países como Australia, Indonesia y Turquía, que ya han impulsado restricciones similares. Mientras tanto, otras naciones como Canadá y Francia analizan medidas para limitar el acceso de menores a plataformas digitales.

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