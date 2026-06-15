Tragedia en Etiopía: autobús cae en barranco y deja al menos 28 personas muertas

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Getty/Ilustrativa

Al menos 28 personas murieron cuando un autobús cayó por el barranco de una carretera en el norte de Etiopía, este lunes 15 de junio.

De acuerdo con AFP, el vehículo viajaba desde la ciudad de Dessie, en Amhara, hacia la capital Adís Abeda. Imágenes difundidas en redes sociales muestran al vehículo tendido sobre una ladera, totalmente destrozado.

#Ethiopia– At least 28 killed after passenger bus plunges into ravine on #Dessie–#Addis_Abeba route



Addis Abeba – At least 28 people were killed after a public transport vehicle traveling from Dessie to Addis Abeba veered off the road and plunged into a ravine along the Harego… pic.twitter.com/zHSCwGmJuT — Addis Standard (@addisstandard) June 15, 2026

El autobús cayó por un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, de acuerdo con la Oficina de Comunicación del Estado Regional de Amhara, en Etiopia.

En un inicio, trascendió que fallecieron más de 30 personas; sin embargo, las autoridades confirmaron que había 28 fallecidos y “muchas otras sufrieron heridas leves o graves”.

Los accidentes en Etiopía

La AFP resaltó que los accidentes de carretera son frecuentes en Etiopía, debido a que las vías carecen de mantenimiento.

En diciembre de 2024, más de 70 personas murieron en el sur cuando cayeron al río en un vehículo que transportaba a una comitiva nupcial. Se trató del accidente más mortífero en el país en los últimos 25 años.

De igual forma, en septiembre, un autobús se desvió hacia un río en la zona meridional de Wolaita. 28 personas fallecieron y 19 resultaron heridas.

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