Ataque ruso deja 11 muertos e incendia la Catedral de la Dormición en Ucrania

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Rusia negó un ataque deliberado a la catedral. Foto: AFP

Nuevos ataques masivos de Rusia provocaron la muerte de al menos 11 personas y el incendio de la Catedral de la Dormición en Ucrania, durante la noche del 15 de junio.

El Ejército Ruso dijo que lanzó un bombardeo masivo contra instalaciones industriales ucranianas. Por su parte, el Ejército del Aire ucraniano subrayó que Moscú lanzó 70 misiles y 611 drones; de estos, alcanzaron a interceptar 50 misiles y 582 drones, según AFP.

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Los artefactos rusos lograron impactar en varias zonas del Kiev; tan sólo esta ofensiva dejó al menos cinco muertos y 34 heridos, según autoridades locales citadas por la AFP.

En cambio, cinco personas murieron por ataques aéreos en la ciudad de Járkov, al noreste de Ucrania; de estas, cuatro víctimas eran rescatistas y un funcionario municipal, dijo el ministro del Interior, Igor Klimenko. Asimismo, otra persona murió en Jersón, al sur de Ucrania.

De esa forma, los ataques de Rusia en estas tres ciudades dejaron un saldo preliminar de 11 muertos durante el 15 de junio.

Por su parte, Ucrania atacó con drones a la ciudad de Tula, en Rusia, provocando la muerte de tres personas, según el gobierno regional.

У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. Мої співчуття всім… pic.twitter.com/nORmpKlMmb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

El incendio en la catedral ortodoxa de la Dormición en el Kiev

Los habitantes del Kiev corrieron a los refugios mientras una luz cegadora iluminó el cielo, el cual, estaba enrojecido por los bombardeos, indicó la AFP.

Un incendio afectó a la catedral ortodoxa de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev. Una de las fachadas de la catedral quedó destrozada, toda vez que hubo daños en la cubierta.

🇺🇦🇷🇺 | Un misil ruso impactó contra el histórico monasterio de la Kiev Pechersk Lavra, provocando un grave incendio en el techo de la Catedral de la Dormición, uno de los santuarios más sagrados del cristianismo ortodoxo. pic.twitter.com/DvScLWqBF1 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 15, 2026

La catedral fue creada en el siglo XI y forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Asimismo, guarda un importante significado para los cristianos ortodoxos de Ucrania y de Rusia, de acuerdo con la AFP.

Al respecto, Moscú negó que apuntaran durante su ataque a la iglesia monástica. El fuego presuntamente se originó por un “caduco” misil Patriot de defensa aérea, dijo el ministerio de Defensa ruso.

En cambio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia atacó deliberadamente a la catedral con dos drones; calificó a esta ofensiva como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

Entre tanto, Unesco condenó en un comunicado que el ataque “causó importantes daños en el exterior y el interior de la catedral de la Dormición” y sus alrededores.

Piden intervención del G7

Este ataque de Rusia a Ucrania ocurrió a pocas horas de la cumbre del G7 en Francia que se celebrará este 16 de junio.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a los gobernantes del G7 que aumenten la presión sobre Rusia.

“Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que ahora se reúnen para esta cumbre, y que esta respuesta sea decisiva y sustantiva: más presión sobre el agresor y más apoyo para la defensa aérea de Ucrania, especialmente su capacidad antibalística”, declaró.

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