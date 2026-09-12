Donald Trump revela que los rebeldes hutíes le pidieron que EE.UU. no interviniera en Yemen

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El primer ministro irlandés Micheál Martin y el presidente Donald Trump. Foto: AFP

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán y que han tomado el control de una importante ruta marítima que conecta Europa y Asia, le pidieron a Washington que no intervenga en el conflicto yemení.

“Hemos tenido discusiones. Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros. No quieren que vayamos tras ellos”, declaró ante perdistas durante su visita a Irlanda.

Cuestionado durante su reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Donald Trump dijo haber conversado con el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, a quien calificó de “amigo”.

El líder republicano predijo que “todo va a salir maravillosamente“, pese a la intensificación de las hostilidades en la región.

Según el medio digital norteamericano Axios, Bin Salmán llamó dos veces a Trump el jueves para pedirle que Estados Unidos atacara a los hutíes, pero la idea fue rechazada por Washington.

While in Dublin, Ireland, U.S. President Donald J. Trump told reporters that the Houthis have been in contact with his administration and urged the U.S. not to get involved, further saying that they have let the majority of ships through, save Saudi vessels. pic.twitter.com/ZTc6MfQkip — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2026

Arabia Saudita, el país más afectado por el conflicto en Medio Oriente

La ofensiva de los hutíes ha provocado que la vecina Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo crudo, quede atrapada entre dos frentes, ya que el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península, permanece prácticamente bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Por ello, para Arabia Saudita es imperativo que sus exportaciones de crudo puedan utilizar en forma segura el Mar Rojo.

Precisamente, sus infraestructuras petroleras fueron blanco esta semana de un amplio ataque con drones y misiles lanzado por los hutíes.

Los rebeldes, hostiles también para Israel, indicaron el viernes después de hacerse con el control del estrecho de Bab el Mandeb que la navegación sería segura por esta vía, salvo para los buques de Arabia Saudita.

Las fuerzas gubernamentales de Yemen, apoyadas por Arabia Saudita, afirmaron este sábado haber atacado a combatientes hutíes en Moca, en la costa del mar Rojo, al norte del estrecho.

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