Trump afirma que EE. UU. nunca olvidará el 11-S: “Por eso luchamos hoy”

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Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante una ceremonia realizada en el Pentágono por el 25 aniversario de los ataques.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, declaró Trump durante el acto.

El mandatario decidió no asistir a las ceremonias conmemorativas realizadas en Nueva York.

Trump asegura que EU debe luchar para ganar

Durante su mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos no tiene otra opción que continuar luchando y sostuvo que el objetivo debe ser alcanzar la victoria.

“No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, señaló.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la lucha contra el yihadismo continúa actualmente con Irán.

El jefe del Pentágono sostuvo que Estados Unidos todavía enfrenta enemigos que buscan debilitar su poder y atacar a sus ciudadanos.

Entre ellos mencionó a “terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país”.

Hegseth vincula lucha contra el terrorismo con Irán

Hegseth aseguró que durante los últimos seis meses Estados Unidos ha atacado al que calificó como el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo, en referencia a Irán.

La guerra contra Irán comenzó en febrero con ataques de Estados Unidos e Israel. Ambos países acusan a Teherán de buscar desarrollar una bomba atómica.

Siete meses después, el conflicto se ha extendido por la región, con ataques de represalia de Irán contra países vecinos del Golfo y acciones de sus aliados hutíes contra Arabia Saudita.

Conflicto afecta al estrecho de Ormuz

El conflicto también ha afectado el suministro de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima considerada clave y disputada por Estados Unidos e Irán.

En este contexto, el precio del petróleo se mantiene bajo tensión en los mercados.

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