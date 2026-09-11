EE. UU. conmemora los 25 años del 11S en plena fractura política 

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Trump no acudirá a la ceremonia. Foto: AFP.

Familias de las víctimas del iniciaron este viernes la conmemoración por los 25 años de este atentado del S11 en Nueva York, entre diferencias ideológicas y políticas por la presencia de Zohran Mamdani, alcalde de origen musulman.

2 mil 977 personas murieron en Estados Unidos por los atentados perpetrados por Al Qaeda hace 25 años, principalmente en Nueva York.

Además, más de 9 mil 400 personas fallecieron posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

A temprana hora de este viernes, las familias comenzaron a congregarse en la denominada “Zona Cero”, donde se encuentra el Memorial en lo que antes eran las Torres Gemelas.

A la ceremonia por los 25 años del atentado del 11S acudirán cuatro expresidentes: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el país durante la tragedia. También estará el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, de 34 años.

El vicepresidente JD Vance acudirá en representación del gobierno estadounidense.

Se destaca la ausencia de Donald Trump, quien mantiene tensiones con los demócratas y cuyos simpatizantes. En cambio, los republicanos rechazaron la presencia de Zohran Mamdani debido a su origen musulman, pues Al Qaeda pertenece a esa corriente religiosa, aunque dentro del extremismo yihadista.

En cambio, Donald Trump decidió asistir a otra ceremonia en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa que también fue blanco de un avión secuestrado por Al Qaeda.

El rechazo a Zohran Mamdani

Pese a la mayor presencia de población musulmana en Nueva York, algunos conservadores pedían que Zohran Mamdani no asistiera a las conmemoraciones.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y anterior abogado de Donald Trump, se dijo ofendido por la presencia del joven mandatario en la “Zona Cero”.

Por otra parte, una petición con más de 100 mil firmas señala al alcalde musulman de estar asociado a personas “desdeñosas con las instituciones estadounidenses o insuficientemente críticas con las ideologías extremistas”, sin precisar cuáles.

Zohan Mamdani es miembro de la formación Socialistas Democráticos de América. Está comprometido con la causa palestina, por lo que ha criticado a Israel por el genocidio en Gaza.

Pese al rechazo republicano, el alcalde de Nueva York ha mostrado un compromiso con las víctimas del atentado en el World Trade Center. Esta semana, anunció la publicación de decenas de miles de documentos sobre información oculta en la administración republicana de Rudy Giuliani sobre la toxicidad del aire tras el incidente.

A 25 años del atentado

Para este aniversario, Al Qaeda publicó imágenes de su entonces jefe, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas.

A 25 años del atentado, existen unos “100 millones de estadounidenses que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos”, de acuerdo con Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11S, de cara a la conmemoración.

Por ello, la institución ahora dirige sus esfuerzos en transmitir y educar sobre el incidente a las nuevas generaciones, con testigos capacitados para hablar ante públicos que solo conocieron de los hechos por sus padres o en la escuela.

“Uno nunca llega a comprender realmente hasta qué punto esto es real ni lo que se siente hasta que se encuentra en el lugar”, dijo a la AFP Max Avena, un estudiante de secundaria de 17 años que visitó la “Zona Cero”.

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