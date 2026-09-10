Trump insiste: quiere llamar “Estrecho de Trump” a Ormuz y anuncia que hará oficial su propuesta

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Fotos: Getty Images y AFP (archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump” y aseguró que hará un anuncio para formalizar su propuesta, durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

“Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump”, dijo Trump durante su intervención.

“Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio”, agregó el mandatario, aunque no precisó cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Trump no dio más detalles de la eventual modificación del nombre, aunque no es la primera vez que lo plantea.

Imagen: Chat GPT / Fuente: Agencias

Trump ya había propuesto cambiar el nombre de Ormuz

La propuesta no es nueva. A inicios de septiembre, Trump ya había planteado cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “Estrecho Trump”, justo cuando este paso marítimo se encontraba en el centro de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

En aquella ocasión, el mandatario publicó la propuesta en Truth Social y preguntó si debía cambiarse el nombre del estrecho de Ormuz por “Estrecho de TRUMP”.

Ahora, durante su discurso en Dallas, Trump volvió a insistir en la idea y aseguró que hará un anuncio para formalizarla.

Los lugares que Trump ha cambiado o propuesto cambiar de nombre

La propuesta para el estrecho de Ormuz se suma a una serie de cambios y propuestas relacionadas con nombres geográficos impulsadas por Trump.

Golfo de México → Golfo de América: Trump impulsó el cambio de nombre y el gobierno estadounidense incorporó “Golfo de América” a su nomenclatura federal.

Trump impulsó el cambio de nombre y el gobierno estadounidense incorporó “Golfo de América” a su nomenclatura federal. Monte Denali → Monte McKinley: Trump promovió recuperar el nombre de Monte McKinley para la montaña más alta de América del Norte.

Trump promovió recuperar el nombre de Monte McKinley para la montaña más alta de América del Norte. Lago Ontario → Lago América: Trump propuso cambiar el nombre del lago compartido por Estados Unidos y Canadá.

Trump propuso cambiar el nombre del lago compartido por Estados Unidos y Canadá. Estrecho de Ormuz → Estrecho Trump: es la propuesta más reciente y Trump ahora aseguró que hará un anuncio para formalizarla.

es la propuesta más reciente y Trump ahora aseguró que hará un anuncio para formalizarla. Océano Atlántico y Océano Pacífico: el mandatario también ha planteado la posibilidad de cambiar el nombre de alguno o ambos océanos.

En el caso del Golfo de México y el monte Denali, Trump formalizó sus cambios mediante una orden ejecutiva al inicio de su segundo mandato.

Otros nombres que Trump ha impulsado

La lista no se limita a accidentes geográficos. También se han planteado cambios relacionados con infraestructura y dependencias del Gobierno estadounidense.

Aeropuerto Internacional de Palm Beach → Aeropuerto Internacional Presidente Donald Trump: el aeropuerto de Florida recibió el nuevo nombre mediante una ley estatal.

el aeropuerto de Florida recibió el nuevo nombre mediante una ley estatal. Departamento de Defensa → Departamento de Guerra: Trump anunció en septiembre de 2025 el cambio de nombre, bajo el argumento de recuperar una denominación histórica.

Así, la propuesta para llamar “Estrecho Trump” al estrecho de Ormuz se suma a una serie de iniciativas con las que el mandatario ha buscado modificar nombres de lugares y entidades desde su regreso a la Casa Blanca.

Por ahora, en el caso de Ormuz, el cambio sigue siendo una propuesta: Trump dijo que “se va a llamar así” y que hará un anuncio, pero todavía no detalló cuándo ni mediante qué procedimiento se formalizaría.

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