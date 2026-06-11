Donald Trump suspende ataques en Irán por avance en negociaciones

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Trump informará pronto sobre la fecha del acuerdo. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió los ataques aéreos que tenía planeados para esta noche en Irán, debido a que avanzaron con los “puntos finales” para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano dijo que las conversaciones de su gobierno con la República Islámica han llegado al “más alto nivel de liderazgo iraní”.

Como respuesta, Donald Trump suspendió “los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, horas después de amenazar con una nueva ofensiva y tomar instalaciones petroleras en un futuro.

Aseguró que todos los países involucrados han aprobado las discusiones y “puntos finales, en concepto como en gran detalle”, para avanzar a un acuerdo.

Se trata de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros.

“El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que esta transacción quede finalizada”, subrayó Donald Trump.

El presidente aseveró que en breve anunciará la fecha y lugar para la firma del acuerdo de paz.

Los ataques en vísperas de un acuerdo para el fin de la guerra

Las hostilidades aumentaron esta semana después de que Donald Trump anticipó que estaban cerca de lograr el acuerdo de paz. Durante el proceso, el presidente manifestó su inconformidad con el avance de las negociaciones.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a Irán de obstaculizar las conversaciones

Tras eso, por la noche del 10 de junio, el ejército estadounidense dijo que impactó a centros de vigilancia, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en diferentes puntos de Irán.

En consecuencia, el régimen iraní lanzó alrededor de 20 misiles contra una base estadounidense ubicada en Jordania. También lanzó una ofensiva hacia Baréin y Kuwait, países donde Washington tiene bases militares.

Ante este escenario, Rusia, China, Turquía y Arabia Saudita hicieron un llamado para retomar las negociaciones para terminar la guerra.

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