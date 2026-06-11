Trump amenaza a Irán con nuevos ataques y advierte que tomará terminales petroleras

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Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a Irán con nuevos bombardeos y con tomar próximamente sus principales terminales petroleras después de una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países.

Foto: Captura de pantalla.

La tensión aumentó después de que autoridades iraníes consideraran que la tregua vigente desde el pasado 8 de abril es “prácticamente irrelevante” debido a los recientes enfrentamientos entre ambas naciones.

Trump amenaza a Irán

A través de su red social, Trump aseguró que el ejército estadounidense golpeará a Irán “muy fuerte esta noche”. Además, señaló que en un futuro próximo Estados Unidos tomará la isla de Kharg y otros puntos clave de infraestructura energética iraní.

El mandatario estadounidense afirmó que su gobierno buscará asumir el control de los mercados de petróleo y gas relacionados con estas instalaciones, en medio de la creciente confrontación con Teherán.

Durante la noche previa, fuerzas estadounidenses informaron haber atacado centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en diferentes puntos del país.

Por su parte, Irán respondió con el lanzamiento de alrededor de 20 misiles contra una base estadounidense ubicada en Jordania, además de ataques dirigidos hacia Baréin y Kuwait, naciones aliadas de Washington que albergan presencia militar de Estados Unidos.

Mientras continúan las hostilidades, países como Rusia, China, Turquía y Arabia Saudita hicieron un llamado para retomar las negociaciones. Pakistán, que participa como mediador en el conflicto, también pidió regresar a la mesa de diálogo, aunque reconoció las dificultades para alcanzar avances en las condiciones actuales.

Irán cierra estrecho de Ormuz

La cancillería iraní reiteró que los recientes ataques han dejado sin efecto práctico la tregua acordada en abril. Paralelamente, la nueva autoridad encargada de administrar el estrecho de Ormuz anunció el cierre total de esta vía marítima “hasta nueva orden”.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos. Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, Irán había impuesto restricciones parciales a la navegación en la zona, permitiendo el tránsito limitado de embarcaciones.

Las tensiones también se concentran en este punto estratégico debido al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que neutralizó un petrolero frente a las costas de Omán al considerar que intentaba evadir dicho bloqueo. Según el reporte, la embarcación sufrió un incendio en la sala de máquinas y su tripulación fue evacuada.

Un día antes, fuerzas estadounidenses habían atacado otro petrolero en la misma región, incidente en el que murieron tres marineros de nacionalidad india.

Estados Unidos e Irán

La escalada se aceleró esta semana después de que Trump reiterara que un acuerdo de paz estaba próximo. Sin embargo, el mandatario expresó posteriormente su inconformidad con el avance de las negociaciones.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a Irán de obstaculizar las conversaciones y advirtió que Washington responderá militarmente si considera necesario hacerlo.

Antes de los más recientes enfrentamientos entre Washington y Teherán, también se registraron ataques directos entre Israel e Irán. El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, zona vinculada al movimiento Hezbolá.

Irán mantiene la exigencia de que cualquier acuerdo regional incluya un alto al fuego en Líbano, donde las operaciones militares han provocado miles de víctimas desde el inicio de la guerra.

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