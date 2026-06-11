Hermano del “Mencho” aceptará culpabilidad en Corte de EE. UU.

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Antonio Oseguera Cervantes se declarará culpable en EE. UU. Foto: AFP.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declarará culpable de los cargos que enfrenta en Estados Unidos, de acuerdo con información obtenida por el periodista Keegan Hamilton, de Los Angeles Times.

La información se desprende de documentos presentados ante una Corte federal del Distrito de Columbia, donde las partes solicitaron programar una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad.

New court filing this morning shows El Mencho's brother, Antonio Oseguera Cervantes aka "Tony Montana," has agreed to plead guilty to federal charges in the case against him in Washington, DC… pic.twitter.com/d0p1e4Koa3 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) June 11, 2026

Hermano del “Mencho” se declarará culpable en EE. UU.

De acuerdo con la moción conjunta presentada este jueves 11 de junio de 2026 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, tanto la defensa de Antonio Oseguera Cervantes como la Fiscalía estadounidense solicitaron cancelar la audiencia de seguimiento que estaba programada para el 18 de junio de 2026.

En su lugar, ambas partes pidieron al juez fijar una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad durante la semana del 27 de julio de 2026, o en la fecha más próxima disponible para el tribunal.

El documento judicial establece que, desde la última prórroga concedida por la corte, las partes involucradas en el litigio alcanzaron un acuerdo sobre los términos de la declaración de culpabilidad. Asimismo, señalaron que requieren tiempo adicional para concluir la documentación correspondiente y preparar la audiencia en la que el acusado formalizará su cambio de declaración.

La moción también solicita suspender el cómputo de los plazos contemplados en la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos (Speedy Trial Act). Según el escrito, ese tiempo adicional permitirá completar el proceso administrativo relacionado con el acuerdo alcanzado y preparar adecuadamente la comparecencia judicial.

En términos procesales, una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad es la etapa en la que un acusado que previamente se había declarado no culpable comparece ante el juez para admitir formalmente los cargos o parte de ellos, generalmente como resultado de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.

¿Quién es Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del “Mencho”?

Antonio Oseguera Cervantes, identificado también con los alias “Tony Montana”, “Chueho”, “Joel Mora Garibay”, “Tono”, “T.M.” y “El 4”, es hermano del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar de las Fuerzas Armadas de México.

En enero de 2023, un jurado federal de Estados Unidos presentó una acusación en su contra por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a territorio estadounidense. También fue acusado de posesión de un arma de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación sostiene que la presunta conspiración para traficar cocaína y metanfetamina se habría desarrollado entre 1998 y 2022. Asimismo, se le imputó la posesión de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico durante ese periodo.

Las autoridades estadounidenses identifican a Antonio Oseguera Cervantes como hermano del fundador del CJNG, organización señalada por el tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos.

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