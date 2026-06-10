Inflación en EE. UU. sube a máximo de tres años por crisis con Irán

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Foto: Cuartoscuro

La inflación en Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años al ubicarse en 4.2% anual, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la energía tras la guerra con Irán. El dato representa un nuevo desafío para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió desde el 3.8% registrado en abril. Se trata de la cifra más elevada desde abril de 2023.

Gasolina y energía impulsan la inflación en Estados Unidos

El principal factor detrás del incremento fue el encarecimiento de la energía, cuyos precios aumentaron 23.5% en comparación con mayo del año pasado.

Dentro de este rubro, la gasolina registró un alza de 40.5%, luego de que Irán bloqueara el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en los mercados energéticos.

También suben alimentos, salud y transporte

Además de la energía, los precios de los alimentos aumentaron 2.7% anual por segundo mes consecutivo.

Otros sectores que registraron incrementos fueron la atención médica, las tarifas aéreas y las actividades recreativas.

La llamada inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también mostró un avance al pasar de 2.8% a 2.9% anual durante mayo.

Fed analiza tasas mientras Trump minimiza impacto

Pese al repunte inflacionario, Trump aseguró que el aumento de precios será temporal y confió en que la inflación disminuirá cuando concluya el conflicto en Oriente Medio.

“Las cifras fueron magníficas… me encanta la inflación”, respondió Trump a periodistas que le preguntaron si estaba preocupado por los datos del miércoles.

Mientras tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) evaluará la próxima semana el comportamiento de la economía y los mercados anticipan que mantendrá las tasas de interés sin cambios, aunque crecen las expectativas de posibles aumentos más adelante si la inflación continúa elevada.

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