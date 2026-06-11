Incidente con materiales peligrosos genera operativo en el Pentágono; autoridades descartan contaminación tras inspección completa

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Foto: AFP

Una alerta por un posible incidente con materiales peligrosos provocó este jueves el cierre de varias áreas del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de la aplicación de medidas de confinamiento para parte del personal que se encontraba dentro del complejo.

De acuerdo con autoridades del condado de Arlington, equipos de emergencia, incluidos especialistas en materiales peligrosos, acudieron al edificio para atender el reporte y realizar las evaluaciones correspondientes.

Detectaron problema en la calidad del aire

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que los sistemas de seguridad del inmueble detectaron un problema relacionado con la calidad del aire, por lo que se activaron protocolos preventivos mientras se determinaba la magnitud del incidente.

Como medida de precaución, el Departamento de Defensa ordenó el confinamiento en la zona afectada y desplegó equipos de respuesta para brindar apoyo a las personas que permanecían en el edificio.

Reportes difundidos por medios estadounidenses señalaron que algunos pisos y pasillos fueron cerrados temporalmente, mientras que personal de emergencia ingresó con equipo de protección especializado para realizar inspecciones.

CNN reporta que fue una falsa alarma

Horas después, CNN informó, citando fuentes familiarizadas con el caso, que el incidente terminó siendo una falsa alarma.

Según esos reportes, la investigación inicial no encontró evidencia de una sustancia peligrosa que representara riesgo para los trabajadores o para las instalaciones del Departamento de Defensa.

Aunque el operativo generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y restricciones temporales dentro del inmueble, las autoridades descartaron una amenaza real tras las revisiones correspondientes.

Uno de los edificios más vigilados del mundo

El Pentágono es considerado uno de los complejos gubernamentales más importantes y protegidos de Estados Unidos. Además de albergar la sede de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el edificio fue uno de los objetivos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Por ello, cualquier incidente relacionado con la seguridad o con posibles riesgos químicos suele activar de inmediato estrictos protocolos de protección y respuesta.

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