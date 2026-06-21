Irán y EE. UU. reinician diálogo en Suiza para alcanzar acuerdo sobre guerra en Medio Oriente

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Negociaciones entre Irán y EE. UU. Foto: AFP.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, expresó su expectativa de “pasar página” en la relación entre Washington y Teherán al inicio de los encuentros celebrados en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna. Las conversaciones buscan desarrollar el memorando de acuerdo firmado el pasado miércoles entre ambas partes, que contempla un plazo inicial de 60 días renovable para alcanzar un entendimiento.

Sin embargo, desde la firma del documento han surgido diferencias que complican el proceso. Irán ha condicionado cualquier acuerdo definitivo a que cesen las hostilidades en Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y el movimiento Hezbolá.

Negociaciones entre Irán y EE. UU. enfrentan diferencias por Líbano

Catar informó el inicio formal de la primera reunión del comité de alto nivel con representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores.

Durante la jornada, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, reiteró que no será posible concretar un acuerdo con Washington mientras continúen las operaciones militares en territorio libanés.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría volver a atacar a Irán si no detiene a sus aliados en Líbano.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo que consideren necesario. Además, sostuvo que no permitirá que Irán obtenga armamento nuclear.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró previamente que las tropas israelíes pueden actuar sin restricciones para eliminar amenazas en el sur del territorio libanés.

Las reuniones son encabezadas por JD Vance en representación de Estados Unidos y por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, por parte de Teherán. También participan Steve Witkoff y Jared Kushner dentro de la delegación estadounidense.

JD Vance señaló que Washington está dispuesto a modificar su relación con Irán si las autoridades iraníes abandonan cualquier aspiración relacionada con armas nucleares y dejan de actuar como un factor de inestabilidad regional. En respuesta, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país puede ofrecer garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque mantendrá su derecho al enriquecimiento de uranio.

Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz marcan las conversaciones

Las negociaciones se desarrollan en medio de una situación de seguridad compleja en Líbano. De acuerdo con información difundida durante la cumbre, al menos 30 personas murieron el sábado en el este y sur del país. Posteriormente, el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.

Según el Ministerio de Salud libanés, desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, las operaciones israelíes han dejado 4 mil 57 muertos en Líbano. Del lado israelí, el ejército reportó la muerte de 36 militares durante el mismo periodo.

El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, aseguró este domingo que Hezbolá enfrenta una situación complicada. No obstante, Baqai describió la situación actual como una “frágil tregua”.

Otro punto de tensión es el estrecho de Ormuz. Tras los enfrentamientos registrados el sábado, el mando central del ejército iraní anunció el cierre de esta ruta marítima estratégica como respuesta a lo que calificó como una violación de compromisos.

El estrecho es una de las principales vías para el transporte de hidrocarburos a nivel mundial. A pesar del anuncio iraní, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que 55 buques mercantes cruzaron de manera segura la zona durante la jornada del sábado.

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