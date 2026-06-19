Dos trenes chocan al norte de Londres, Inglaterra

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Policía británica reporta varios heridos. Foto: AFP/Ilustrativa

Dos trenes chocaron este viernes en la zona de Bedford, al norte de Londres, Inglaterra, lo que provocó una importante movilización de los servicios de emergencia y dejó múltiples personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades británicas.

La Policía de Transporte Británica informó que atiende la emergencia en coordinación con otras instituciones y pidió a la población seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona, mientras continúan las labores de rescate y atención a los afectados.

https://twitter.com/ScopeReport_/status/2068042520957698161

Imágenes muestran vagones dañados y pasajeros fuera de las unidades

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran la magnitud del accidente. Al menos uno de los trenes terminó con la parte frontal completamente aplastada y varios vagones presentan daños por el impacto.

También se observa a decenas de personas en el balastro y sobre áreas de pasto cercanas a las vías, mientras esperan recibir atención de los equipos de emergencia.

#BREAKING : Eyewitness Describes Bedford Train Crash as 'Like a Bomb Explosion'



Eyewitness Peter Knapp, who was traveling in the front carriage of one of the trains involved in the collision near Bedford, described the impact as feeling "like I'd been in a bomb explosion." He… pic.twitter.com/S3qfaNd9l0 — upuknews (@upuknews1) June 19, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales ni el número exacto de personas lesionadas.

Investigan las causas del accidente ferroviario

La Policía de Transporte Británica informó que ya se encuentra trabajando en la zona y adelantó que compartirá más información conforme avance la investigación.

“Estamos respondiendo a los informes de una colisión entre dos trenes en la zona de Bedford. Compartiremos más información lo antes posible”, señaló la corporación.

De acuerdo con sitios especializados en seguimiento ferroviario, un tren procedente de Corby habría impactado por la parte trasera a otro que viajaba desde Nottingham, aproximadamente a cuatro kilómetros al sur de la estación de Bedford.

Las autoridades piden evitar la zona mientras continúan los trabajos

Los servicios de emergencia permanecen desplegados en el lugar y se espera que las autoridades ferroviarias británicas inicien una investigación exhaustiva para determinar qué provocó la colisión.

Mientras concluyen las labores de rescate y evaluación de daños, las autoridades solicitaron a la población evitar acercarse a la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

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