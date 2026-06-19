Israel mantendrá ocupación en Líbano “el tiempo que sea necesario”, pese a acuerdo.

GENERANDO AUDIO...

Benjamin Netanyahu amenazó con ataques por muerte de soldados. Foto: AFP.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que mantendrán “el tiempo que sea necesario” su ofensiva contra Hezbolá en el Líbano, haciendo tambalear el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra.

De acuerdo con AFP, el primer ministro aseguró que su ejército “permanecerá en la zona de seguridad en el sur”; es decir, en la región que mantienen ocupada dentro de territorio libanés.

Aseguró que permanecerán en la región “el tiempo que sea necesario” para “proteger a las localidades del norte” de Israel.

De igual forma, subrayó que hará “pagar un precio muy alto” a Hezbolá tras la muerte de cuatro soldados durante una ofensiva en el sur del Líbano.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, subrayó que habrá una “respuesta considerable” a cualquier ataque de Hezbolá apoyado por Irán.

Estados Unidos e Irán aplazan reunión sobre acuerdo de paz

La insistencia de Israel por mantener su ofensiva y ocupación ha hecho tambalear el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en el que se incluye el fin de las hostilidades en el Líbano.

Las conversaciones previstas para este viernes en Suiza entre Washington y Teherán fueron aplazadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo no anunció una nueva fecha.

Dichos encuentros, donde estaría presente el vicepresidente estadounidense, JD Vance, contemplaban el inicio de una negociación detallada sobre el acuerdo firmado esta misma semana para terminar el conflicto.

Además, el pacto incluye un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo en temas relevantes, como el enriquecimiento de uranio iraní.

Otro de los aspectos más relevantes es el fin de la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano, al cual se opone Benjamín Netanyahu. Este tema ha provocado tensiones con Donald Trump, a quien el primer ministro convenció para iniciar la guerra el 28 de febrero.

Entre tanto, Irán advirtió que responderá con firmeza si existe alguna violación al acuerdo establecido; también, si Estados Unidos insiste con alguna exigencia excesiva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.