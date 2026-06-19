Meloni responde a Trump: “Italia y yo no suplicamos” tras acusación sobre una foto en el G7

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Donald Trump y Giorgia Meloni. Foto: AFP

La tensión entre Italia y Estados Unidos aumentó este viernes luego de que el presidente estadounidense Donald Trump realizara comentarios sobre la primera ministra italiana Giorgia Meloni relacionados con una fotografía tomada durante la cumbre del G7, declaraciones que la mandataria calificó como “completamente inventadas”.

En una entrevista telefónica con la cadena italiana La7, Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le habría “suplicado” tomarse una fotografía con él durante la reunión del G7 en Francia. De acuerdo con la transcripción difundida por el medio italiano, el mandatario estadounidense señaló que aceptó la imagen porque le dio “pena”.

Trump también declaró que la primera ministra italiana parecía contenta de que él hablara con ella y agregó que no tenía obligación de conversar con la dirigente europea.

Ante estas declaraciones, Giorgia Meloni publicó un video en la red social X en el que expresó su desacuerdo y aseguró que la versión difundida por Trump no correspondía con los hechos.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

“Ni yo ni Italia suplicamos nunca”, afirmó la primera ministra italiana, quien señaló que las declaraciones del presidente estadounidense eran “totalmente inventadas”.

Meloni responde a Trump y defiende relación entre Italia y Estados Unidos

Meloni indicó que desconocía por qué el presidente de Estados Unidos se expresaba de esa manera hacia sus aliados y señaló que no era la primera ocasión en la que ocurría una situación similar.

La primera ministra italiana también cuestionó que Trump, según sus palabras, no mostrara la misma postura hacia dirigentes considerados adversarios de Occidente o de Estados Unidos.

La respuesta del gobierno italiano continuó con el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, quien informó que cancelaba la visita prevista a Estados Unidos para los días 21 y 22 de junio.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Tajani explicó que la decisión se tomó después de las “graves y ofensivas declaraciones” del presidente Trump hacia Meloni, las cuales, dijo, afectaban a Italia.

El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, señaló que los comentarios representaban una “dolorosa herida” para las relaciones entre ambos países, mientras que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que ese tipo de expresiones no beneficiaban a ninguna de las partes.

Solidarietà del ministro #Nordio alla premier @GiorgiaMeloni, dopo le parole pronunciate dal presidente USA #Trump: “Migliaia di croci di ragazzi americani, morti per liberarci dalla dittatura nazifascista, non meritavano una lesione così dolorosa dei nostri rapporti fraterni”. pic.twitter.com/18iwiTZGdk — Ministero Giustizia (@minGiustizia) June 19, 2026

Relaciones Italia Estados Unidos enfrentan nuevo desencuentro tras polémica del G7

El intercambio entre Trump y Meloni ocurre después de meses de cooperación entre ambos líderes. La primera ministra italiana había sido considerada una de las dirigentes europeas más cercanas al presidente estadounidense, con esfuerzos para mantener canales de diálogo entre Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, durante este año surgieron diferencias entre ambos gobiernos por temas internacionales, entre ellos la postura italiana sobre el conflicto en Irán.

Trump había criticado previamente a Meloni por no respaldar una mayor participación de Italia en ese conflicto y afirmó que estaba decepcionado por su posición.

La nueva controversia se originó por una fotografía tomada durante la cumbre del G7, donde ambos líderes aparecieron conversando. Según Trump, la imagen ocurrió después de que Meloni le pidiera tomarse la fotografía, versión que la primera ministra italiana rechazó.

El gobierno italiano mantiene que las declaraciones del mandatario estadounidense generaron una reacción diplomática y llevaron a la suspensión del viaje oficial del canciller Tajani a Washington.

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