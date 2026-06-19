Pintura del estanque del Monumento a Lincoln presenta fallas tras remodelación anunciada por Trump

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Pintura del estanque del Monumento a Lincoln empieza a desprenderse. Fotos: Getty

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington presentó desprendimientos de pintura apenas unos días después de que el presidente Donald Trump anunciara la conclusión de su remodelación. El recubrimiento comenzó a desprenderse del fondo y a caer en el agua, que además presentaba un tono verdoso por la proliferación de algas.

La obra formó parte de un proyecto de renovación impulsado por la administración estadounidense y tuvo un costo de 14.7 millones de dólares mediante un contrato sin licitación. La piscina histórica había sido vaciada y reacondicionada antes de reabrir al público.

Blue paint meets green algae at Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington D.C. https://t.co/InslfSvQvM 📷 Ken Cedeno & Jonathan Ernst pic.twitter.com/pXBpUp4K6P — Reuters Pictures (@reuterspictures) June 16, 2026

Pintura del estanque del Monumento a Lincoln presenta fallas tras remodelación

El pasado 6 de junio, Donald Trump informó que los trabajos habían concluido. Sin embargo, menos de dos semanas después, trabajadores comenzaron a aplicar peróxido de hidrógeno para combatir las algas que habían cambiado el color esperado del agua.

Al mismo tiempo, la pintura instalada en el fondo del estanque empezó a desprenderse, generando cuestionamientos sobre el resultado de las obras realizadas en uno de los espacios más emblemáticos de la capital estadounidense.

The paint on Washington's newly renovated Lincoln Memorial Reflecting Pool was peeling away from the bottom and into the algae-tinted water, less than two weeks after President Donald Trump announced the job's completion https://t.co/dhGBRvUorn pic.twitter.com/nJB7obQ85F — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

Renovación forma parte de un plan más amplio en Washington

La remodelación del estanque reflectante se integra en un programa de cambios promovido por Trump para distintos puntos de Washington. Dicho trabajo incluye proyectos como nuevas construcciones y modificaciones en edificios gubernamentales.

Hasta el momento, ni el Servicio de Parques Nacionales ni la empresa responsable de los trabajos han emitido comentarios sobre los problemas detectados en la piscina, de acuerdo con la información disponible.

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