Israel y Hezbolá pactan alto al fuego tras mortales combates que amenazaron acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

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Foto: Reuters

Un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbolá entró en vigor este viernes, en un intento por contener la escalada de violencia en Líbano que amenazaba con descarrilar el reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La tregua fue confirmada por un funcionario estadounidense y respaldada por fuentes diplomáticas del Golfo, luego de intensas gestiones realizadas por mediadores internacionales entre Israel, Irán y el movimiento chiita libanés.

Bombardeos dejaron 21 muertos en Líbano

El acuerdo llegó después de una de las jornadas más violentas desde el anuncio del entendimiento entre Washington y Teherán.

Ataques israelíes registrados durante la madrugada dejaron 21 personas muertas en territorio libanés, mientras que cuatro soldados israelíes fallecieron en enfrentamientos con Hezbolá.

Las hostilidades provocaron una nueva ola de desplazamientos en el sur de Líbano, donde cientos de familias abandonaron sus hogares para buscar refugio en otras regiones del país.

Irán acusa a Israel de buscar una guerra permanente

La tensión aumentó luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que su país haría pagar un alto costo a Hezbolá por la muerte de militares israelíes y asegurara que sus tropas permanecerían en el sur de Líbano el tiempo que fuera necesario.

Las declaraciones fueron seguidas por mensajes aún más duros del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien afirmó que “todo Líbano debe arder”.

En respuesta, el canciller iraní Abás Araqchi acusó a Israel de impulsar una estrategia de conflicto permanente en la región.

Se suspenden conversaciones entre EU e Irán

La nueva crisis también impactó el proceso diplomático entre Washington y Teherán.

Las negociaciones que debían celebrarse este viernes en Suiza entre representantes estadounidenses e iraníes fueron aplazadas sin una nueva fecha definida.

El encuentro formaba parte de la hoja de ruta acordada tras la firma del memorando de entendimiento entre ambos países, que contempla un periodo de 60 días de negociaciones para resolver diferencias relacionadas con el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Fuentes diplomáticas consideran que las próximas semanas serán determinantes para definir si las partes logran un acuerdo integral o únicamente avances parciales.

Ormuz recupera actividad tras la tregua

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, el tráfico marítimo comenzó a normalizarse en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Datos de monitoreo marítimo señalaron que 25 embarcaciones comerciales atravesaron el paso durante las últimas horas, el mayor volumen registrado desde abril.

Las autoridades iraníes informaron que los buques que busquen cruzar la zona deberán solicitar autorización con 48 horas de anticipación, como parte de los mecanismos temporales establecidos tras el acuerdo.

El protocolo vigente también contempla que durante los próximos 60 días no se cobren tarifas por el tránsito marítimo en la zona.

Petróleo se estabiliza tras fuertes caídas

La reactivación parcial de Ormuz y la expectativa de una reducción de las tensiones regionales ayudaron a estabilizar los mercados energéticos.

Tras varios días de pérdidas, el precio del crudo Brent se mantuvo alrededor de los 80 dólares por barril, mientras inversionistas siguen atentos a la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y al cumplimiento del nuevo alto al fuego entre Israel y Hezbolá.

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