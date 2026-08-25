Duplica EE. UU. patrullaje marítimo fronterizo para interceptar cárteles

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Duplican millas de patrullaje marítimo de EE. UU.. Foto: Gettyimages/Uno Tv

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la ampliación de su jurisdicción de control marítimo de 12 a 24 millas náuticas en cuatro zonas estratégicas del país. La medida busca reforzar la detección e intercepción de embarcaciones utilizadas por cárteles y redes de contrabando para transportar drogas, personas y mercancías ilícitas hacia territorio estadounidense.

Las nuevas Áreas de Control Aduanero (CEA) fueron establecidas en aguas adyacentes al sur de Florida, el sur de California, Puerto Rico y la costa del Golfo de Texas. Con esta decisión, las autoridades estadounidenses ampliarán el área en la que podrán ejercer controles aduaneros y realizar operaciones contra el contrabando marítimo.

I just signed an order doubling how far offshore CBP can stop, search, and seize suspected smuggling vessels in four high-threat areas – from 12 to 24 nautical miles.



Cartels and smugglers can no longer operate just beyond our reach. We will stop them before they reach our… pic.twitter.com/cjY6aj69Yn — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 25, 2026

¿En qué zonas amplió EE. UU. su control marítimo a 24 millas?

El CBP informó que el establecimiento de cuatro Áreas de Control Aduanero permitirá ampliar su jurisdicción de control de 12 a 24 millas náuticas en zonas designadas frente a las siguientes regiones:

Sur de Florida

Sur de California

Puerto Rico

Costa del Golfo de Texas

La autoridad explicó que las organizaciones dedicadas al contrabando han aprovechado los límites tradicionales de las aguas aduaneras para realizar operaciones fuera del alcance de control establecido anteriormente.

De acuerdo con el CBP, estas redes colocaban embarcaciones más allá del límite de las 12 millas náuticas, desde donde realizaban transferencias de cargamentos ilícitos en alta mar y coordinaban desembarcos en zonas costeras remotas.

Con las nuevas designaciones, Estados Unidos busca reforzar su capacidad para contrarrestar estas tácticas y armonizar la autoridad de control aduanero con la zona contigua de Estados Unidos de 24 millas náuticas.

“El océano no es un refugio seguro para los cárteles”

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, aseguró que la ampliación permitirá actuar con mayor rapidez contra las organizaciones que utilicen las rutas marítimas para actividades ilícitas.

“El océano no es un refugio seguro para los cárteles y los contrabandistas”, declaró Rodney Scott, Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Estas designaciones permiten a nuestros agentes actuar con mayor rapidez y detener las amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense. Si usted está traficando drogas, contrabando o personas hacia nuestras costas, tenga por seguro que lo encontraremos”. comentó, Rodney Scott.

La ampliación de las zonas de control forma parte de los esfuerzos de la Administración estadounidense para reforzar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes aduaneras.

Según informó el CBP, las designaciones cumplen con la Orden Ejecutiva 14165, “Asegurando Nuestras Fronteras”, mediante el fortalecimiento del control operativo en zonas que enfrentan amenazas constantes de contrabando marítimo.

También son consistentes con la Orden Ejecutiva 14411, “Fortalecimiento de la Aplicación de las Leyes Aduaneras”, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional adoptar medidas para reforzar la aplicación de estas disposiciones.

CBP y Guardia Costera buscarán interceptar embarcaciones de redes criminales

El objetivo será detectar e interceptar embarcaciones presuntamente utilizadas por cárteles, organizaciones terroristas extranjeras y otras redes criminales para el tráfico de personas, narcóticos y contrabando hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, las nuevas designaciones proporcionarán una aplicación más uniforme de las facultades de control aduanero en estas aguas.

Además, se busca facilitar las investigaciones y los procesos judiciales contra personas y organizaciones vinculadas con el contrabando marítimo.

La ampliación de 12 a 24 millas náuticas permitirá a las autoridades estadounidenses aumentar el margen de actuación en zonas donde, según el CBP, las organizaciones criminales habían aprovechado la distancia respecto a las costas para realizar transferencias de cargamentos ilícitos y coordinar su ingreso a territorio estadounidense.

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