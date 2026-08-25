Canadá responde a Trump con aranceles de hasta 50%; escala guerra comercial

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Mark Carney y Donald Trump. Foto: AFP



Canadá anunció este martes aranceles de represalia de entre 15% y 50% sobre productos estadounidenses, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, en respuesta a los nuevos gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump y en medio de una creciente guerra comercial entre ambos países.

Ottawa también presentó un paquete de ayuda de 5 mil 400 millones de dólares para las empresas y trabajadores afectados.

Las autoridades canadienses señalaron que los nuevos gravámenes buscarán igualar los niveles establecidos por Estados Unidos, que afectan a sectores como el acero, los productos lácteos y la electrónica.

“Este es un desafío sin precedentes impuesto a Canadá. Pero Canadá estará a la altura de las circunstancias”, declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne.

¿Cuándo entrarán en vigor los aranceles de Canadá contra Estados Unidos?

Los aranceles anunciados por Ottawa comenzarán a aplicarse el 8 de septiembre, conforme al calendario que había presentado previamente el primer ministro Mark Carney.

La medida llega después de que Trump impusiera durante el fin de semana nuevos aranceles de 50% a una serie de productos canadienses, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países para evitar la aplicación de esas medidas.

De acuerdo con el texto, los gravámenes estadounidenses afectan productos canadienses valuados en alrededor de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5.5% de las exportaciones totales de Canadá hacia Estados Unidos.

Trump anunció arancel de 50% para autos, autopartes y acero de Canadá

En medio de la disputa, Trump también anunció que a partir del 1 de enero de 2027 aumentarán a 50% los aranceles para todos los automóviles, camiones, autopartes y acero procedentes de Canadá.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25% si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya enfrentan, en general, tasas de 50%.

El mandatario estadounidense argumentó que Canadá da un “trato discriminatorio” a las importaciones estadounidenses de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Canadá prepara ayudas por 5 mil 400 millones de dólares

Además de los aranceles de represalia, el Gobierno canadiense anunció un paquete de 5 mil 400 millones de dólares para apoyar a empresas y trabajadores afectados por la disputa comercial.

El primer ministro Mark Carney había adelantado que Canadá respondería a las medidas de Washington, después de rechazar lo que consideró como un “mal acuerdo”.

Guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá sigue escalando

La nueva respuesta de Ottawa profundiza la disputa comercial con Estados Unidos, luego de que ambos países fracasaron en sus negociaciones para evitar la entrada en vigor de nuevos aranceles.

La tensión también ocurre mientras Estados Unidos y Canadá deben alcanzar acuerdos sobre las revisiones al T-MEC, tratado que comparten con México y que Trump se negó a renovar el mes pasado.

Con los nuevos gravámenes, la guerra tarifaria entre los dos países entra en una nueva fase: Estados Unidos aplicó aranceles de hasta 50% a productos canadienses y Canadá prepara ahora su respuesta con tasas de entre 15% y 50%.

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