ONU y Cruz Roja advierten sobre peligro de “robots asesinos”; podrían elegir por sí solos a sus objetivos

GENERANDO AUDIO...

Robot. Foto: Reuters

La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzaron este martes 25 de agosto una nueva alerta sobre el avance de las armas autónomas y pidieron regularlas con urgencia, al advertir que el mundo está cada vez más cerca de un escenario en el que máquinas puedan seleccionar por sí solas a seres humanos como objetivos y emplear la fuerza sin intervención humana.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, renovaron su llamado a los Estados para establecer límites antes de que estos sistemas proliferen sin control.

“Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor”, señalaron en un comunicado conjunto.

¿Qué preocupa a la ONU y a la Cruz Roja sobre las armas autónomas?

La principal preocupación es que las máquinas lleguen a tomar decisiones sobre objetivos humanos sin que una persona intervenga directamente en el proceso.

“Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos”, advirtieron Guterres y Spoljaric Egger.

Las armas autónomas suelen definirse como sistemas capaces de seleccionar objetivos y emplear la fuerza sin intervención humana.

Hasta ahora, los expertos no han confirmado que se estén utilizando armas plenamente autónomas, pero los responsables de la ONU y el CICR advirtieron que estos sistemas “no pertenecen a un futuro lejano”.

“La carrera hacia una mayor autonomía de los sistemas de armas ya está en pleno desarrollo”, alertaron.

ONU y Cruz Roja advierten sobre daños a civiles

Para ambas organizaciones, uno de los principales riesgos es que el rápido desarrollo tecnológico avance más rápido que las reglas para controlarlo.

“La brecha entre las capacidades tecnológicas y las restricciones normativas se amplió”, señalaron.

Según su advertencia, las tecnologías avanzadas utilizadas en los campos de batalla aumentan el riesgo de provocar daños a civiles e infraestructuras civiles, además de agravar el sufrimiento de la población en los conflictos armados.

Por ello, Guterres y Spoljaric Egger consideraron que todavía existe una oportunidad para fijar límites antes de que estas armas puedan proliferar fuera de control.

“Las generaciones futuras se preguntarán si los líderes actuaron cuando aún había oportunidad de establecer límites”, expresaron.

¿Por qué la ONU pide regular urgentemente las armas autónomas?

En 2023, Guterres y Spoljaric Egger habían pedido a los Estados prohibir determinados sistemas de armas autónomas a más tardar en 2026. Sin embargo, su llamado no tuvo respuesta.

Ahora, ambos insistieron en que las negociaciones deben comenzar para adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones claras sobre estos sistemas.

El tema se discute desde hace años dentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), donde un grupo de expertos gubernamentales analiza posibles normas internacionales para regular el desarrollo y uso de armas autónomas.

Ese grupo concluirá su mandato de tres años la próxima semana y busca adoptar un documento consensuado que pueda servir de base para futuras discusiones, especialmente de cara a la conferencia de revisión de la CCAC prevista para noviembre.

Durante esa conferencia, los Estados podrán decidir si otorgan un nuevo mandato al grupo o avanzan hacia la negociación de reglas específicas.

Guterres: máquinas que matan sin control humano son “moralmente repugnantes”

Guterres ha advertido en distintas ocasiones sobre el riesgo de estos sistemas.

El mes pasado volvió a insistir en que las máquinas que seleccionan y atacan objetivos y quitan una vida sin control ni juicio humanos son “moralmente repugnantes”.

La advertencia de la ONU y del CICR busca ahora que los Estados actúen antes de que la tecnología avance sin reglas claras para controlar su desarrollo y utilización.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento