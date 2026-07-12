Zelenski anuncia remodelación de gobierno y relevará a la primera ministra de Ucrania

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Zelenski anuncia cambios en el Gobierno de Ucrania. Foto: AFP

El presidente Volodimir Zelenski anunció este domingo una remodelación de gobierno en Ucrania, que contempla el relevo de la primera ministra Yulia Sviridenko y cambios en la dirección de distintos organismos gubernamentales, como parte de una renovación del Consejo de Ministros.

Zelenski anuncia cambios en el gobierno de Ucrania

A través de un mensaje publicado en la red social X, Volodimir Zelenski informó que su administración modificará la integración del gabinete al considerar que la nueva etapa del país requiere una actualización en la conducción del gobierno.

El mandatario señaló que Ucrania está cambiando su estrategia política y explicó que ese proceso hace necesaria una renovación del Consejo de Ministros.

En el mismo mensaje, Zelenski agradeció el trabajo realizado por Yulia Sviridenko durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

El presidente también indicó que ofreció a Yulia Sviridenko encabezar “una nueva e importante área de relaciones con un socio clave”. Sin embargo, no dio a conocer cuál será esa responsabilidad ni identificó al socio al que hizo referencia.

El anuncio forma parte de una reestructuración que también alcanzará a los titulares de algunos organismos gubernamentales. Por otra parte, el mandatario no precisó qué dependencias tendrán cambios ni cuándo entrarán en funciones los nuevos responsables.

Yulia Sviridenko dejará el cargo de primera ministra

Con esta decisión, Yulia Sviridenko dejará el cargo de primera ministra de Ucrania, luego de que Zelenski confirmara que será reemplazada dentro del gabinete.

Hasta el momento, el presidente no ha informado quién ocupará la jefatura del gobierno ni ha dado detalles sobre el calendario para concretar los cambios anunciados.

El mensaje difundido por Zelenski se limitó a señalar que la renovación responde a una modificación en la estrategia política del país y que, por ello, considera necesario realizar ajustes en la integración del Consejo de Ministros.

Además del relevo de la primera ministra, el mandatario confirmó que habrá cambios en la dirección de diversos organismos gubernamentales, sin proporcionar información adicional sobre el número de dependencias involucradas o los perfiles que asumirán las nuevas responsabilidades.

La publicación tampoco incluyó información sobre el proceso administrativo o legislativo que seguirá la renovación del gabinete ni la fecha en que los cambios serán formalizados.

Con este anuncio, Volodimir Zelenski confirmó el inicio de una nueva etapa de reorganización dentro del gobierno de Ucrania, con modificaciones tanto en la jefatura del gabinete como en otras áreas de la administración pública.

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