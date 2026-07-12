Gobierno de Cuba responsabiliza a EE. UU. tras apagones nacionales; suministro eléctrico continúa interrumpido

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Cuba continúa con suministro eléctrico interrumpido tras apagón. Foto: AFP

Cuba registró un nuevo apagón nacional este viernes, el cuarto desde el inicio de 2026 y el segundo en menos de una semana. Tras la falla del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Gobierno cubano responsabilizó al bloqueo de Estados Unidos y al endurecimiento de las sanciones económicas por la crisis energética que enfrenta la isla.

El canciller Bruno Rodríguez aseguró que la desconexión del sistema eléctrico es consecuencia del “cerco energético” impuesto por Washington. Mientras tanto, las autoridades y trabajadores del sector continúan las labores para restablecer el suministro eléctrico de forma gradual.

La nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU contra #Cuba.



Forma parte del castigo colectivo al pueblo cubano al que el gobierno estadounidense está apostando para destruir… pic.twitter.com/06vJreNITd — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 11, 2026

Gobierno de Cuba atribuye el apagón al bloqueo de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó en sus redes sociales que el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos provocó el nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional.

El funcionario también acusó a Washington de aplicar un “castigo colectivo” contra la población cubana con el objetivo de afectar al país.

Por su parte, las autoridades informaron que continúan los trabajos para recuperar el funcionamiento del sistema y avanzar en la estabilización del servicio eléctrico.

Es el cuarto apagón nacional de 2026

El nuevo colapso ocurrió apenas dos días después de que el Gobierno anunciara el restablecimiento del sistema tras otro apagón nacional registrado a principios de la semana.

Pese al restablecimiento parcial del servicio por parte de las autoridades, la capacidad de generación eléctrica sigue siendo limitada, provocando apagones de más de 20 horas diarias en varias regiones del país.

Además de los apagones registrados este año, Cuba sufrió otras desconexiones nacionales en marzo, mientras que en septiembre del año pasado también se presentó una falla generalizada del sistema eléctrico.

La crisis energética afecta otros servicios

En distintas ocasiones, el presidente Miguel Díaz-Canel ha afirmado que el bloqueo económico de Estados Unidos causa las restricciones para adquirir combustible, y acusa a este país de intentar generar una crisis interna mediante la presión económica.

La nueva caída del SEN, con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación pero los eléctricos no se rinden. Ya hay máquinas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas. Proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero. #CubaNoEsUnaAmenaza, EE.UU sí. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 11, 2026

La situación también afecta otros servicios esenciales. En varias zonas de La Habana, el suministro de agua potable permanece interrumpido desde hace más de una semana debido a las fallas eléctricas que dificultan el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Las autoridades mantienen las labores para recuperar el suministro de energía, mientras continúan las afectaciones en distintas regiones de la isla.

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