EE. UU. alerta a sus ciudadanos en Medio Oriente por posibles ataques y cierres de espacio aéreo

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Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran en Medio Oriente, ante el aumento de riesgos en la región, posibles ataques contra intereses estadounidenses y afectaciones al transporte aéreo.

A través de su cuenta oficial TravelGov, el Departamento de Estado pidió a los estadounidenses que permanezcan en la zona mantener una mayor vigilancia, prepararse ante posibles cancelaciones de vuelos y considerar salir de la región si existe una escalada de tensiones.

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

Estados Unidos alerta por riesgos de seguridad en Medio Oriente

La recomendación señala que los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Medio Oriente deben estar atentos a posibles cierres temporales del espacio aéreo, modificaciones en rutas comerciales y retrasos en los servicios de algunas aerolíneas.

El Departamento de Estado explicó que algunas compañías aéreas han pospuesto el regreso de horarios habituales de operación, mientras que otras han cancelado determinadas rutas debido a las condiciones de seguridad.

La dependencia también recomendó que las personas que planean viajar hacia o a través de la región reconsideren sus planes y consulten constantemente la información relacionada con aeropuertos y aerolíneas.

Además, indicó que instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso fuera de Medio Oriente, han sido blanco de amenazas, por lo que pidió mantener precauciones adicionales.

Posibles ataques contra intereses estadounidenses

De acuerdo con la alerta, Irán y grupos que respaldan a Irán podrían dirigir acciones contra intereses estadounidenses en distintos puntos del mundo, incluyendo empresas, instituciones y otros lugares relacionados con Estados Unidos y sus ciudadanos.

Ante este escenario, el gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos mantenerse informados mediante los canales oficiales de las embajadas y consulados correspondientes.

El Departamento de Estado recordó que los viajeros pueden registrarse en la plataforma oficial para recibir actualizaciones de seguridad enviadas por las representaciones diplomáticas estadounidenses.

También invitó a seguir el canal de WhatsApp de actualizaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses y revisar las alertas específicas de cada país.

Países de Medio Oriente con alertas vigentes

Estados Unidos mantiene información de seguridad y avisos de viaje para distintos países de la región, entre ellos:

Bahréin

Egipto

Irán

Irak

Israel, Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

El gobierno estadounidense señaló que los ciudadanos que necesiten asistencia consular pueden comunicarse con el Departamento de Estado mediante sus líneas de atención desde Estados Unidos, Canadá o desde el extranjero.

Las autoridades recomendaron mantenerse pendientes de nuevas actualizaciones oficiales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones de seguridad, operaciones aéreas o restricciones de movilidad en la región.

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