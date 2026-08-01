Ordenan a Ferromex remediar daño ambiental por derrame químico en Sonora

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Derrame químico de Ferromex. Foto: Gobierno de México.

La empresa Ferromex deberá llevar a cabo la remediación ambiental por el derrame químico en Sonora ocurrido el pasado fin de semana en el tramo Cananea–Agua Prieta, en el municipio de Cuauhtémoc de Naco. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, tras el accidente de un tren de carga que transportaba concentrado de cobre e hidrosulfuro de sodio (NaHS), se implementaron acciones inmediatas de contención para reducir la dispersión del producto y se determinó la clausura total temporal de la zona afectada.

De acuerdo con la información presentada por la dependencia, el accidente involucró tres góndolas que transportaban aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), de los cuales alrededor de 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo.

La Semarnat indicó que el derrame provocó afectaciones en una superficie estimada de 1.7 kilómetros cuadrados, mientras que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) delimitó un área impactada de 5 mil 207 metros cuadrados. La extensión total de la afectación será determinada mediante estudios de caracterización ambiental.

¿Qué acciones realizó Profepa tras el derrame de Ferromex en Sonora?

La Profepa informó que implementó diversas acciones para atender la emergencia ambiental y evaluar el alcance del derrame.

Entre las labores realizadas se encuentran:

Clausura total temporal del sitio afectado.

Monitoreos aéreos con drones sobre 10 kilómetros del cauce del arroyo.

Delimitación inicial de la superficie impactada.

Recorridos de inspección en campo.

Muestreos de suelo y de biota.

Supervisión del retiro del concentrado de cobre.

La dependencia señaló que, aunque los vuelos con drones no detectaron evidencia superficial del derrame a lo largo de los 10 kilómetros inspeccionados, no se descarta la presencia de contaminantes en la zona.

Asimismo, confirmó que el concentrado de cobre derramado fue retirado en su totalidad como parte de las primeras acciones de atención.

Ferromex deberá presentar plan de remediación ambiental

Como parte del procedimiento administrativo, la Profepa ordenó a Ferromex presentar un plan de caracterización ambiental que abarque al menos tres kilómetros del cauce afectado.

Con base en los resultados de dicho estudio, la empresa deberá elaborar un programa de remediación que será evaluado y aprobado por la autoridad ambiental antes de su ejecución.

Además, la Procuraduría impuso medidas de urgente aplicación para:

Retirar los vagones accidentados.

Remover la infraestructura ferroviaria contaminada.

Implementar acciones adicionales de contención y limpieza.

Presentar evidencia documental y fotográfica del cumplimiento de las medidas.

La dependencia también informó que continúa el proceso de descontaminación del carro tanque involucrado para posteriormente retirarlo del sitio.

Continúan estudios para determinar el impacto ambiental

La Profepa y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizaron recorridos de campo y tomaron muestras para conocer el alcance de las afectaciones.

Como parte de estos trabajos se obtuvieron:

Ocho muestras de suelo por duplicado en distintos puntos.

Dieciocho muestras de artropodofauna distribuidas en cinco puntos de monitoreo.

Los análisis de laboratorio permitirán establecer la magnitud del impacto ambiental y definir las acciones de remediación que deberá ejecutar Ferromex.

Durante las inspecciones, personal de la Profepa verificó que la empresa retirara el suelo mezclado con el compuesto derramado, realizara el trasvase de mil 700 litros de hidrosulfuro de sodio que permanecían en el tanque accidentado y almacenara correctamente tanto el concentrado de cobre como el suelo contaminado.

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat informó que continuará con el seguimiento técnico de la contingencia para verificar que las acciones de control, limpieza y, en su caso, de remediación, se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente.

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