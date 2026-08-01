Suman 184 policías asesinados en México durante 2026; seis casos ocurrieron en la última semana

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Violencia contra elementos de seguridad continúa en México. Foto: Cuartoscuro.

Al menos 184 policías han sido asesinados en 2026, de acuerdo con la organización Causa en Común, que también informó que seis agentes de seguridad fueron asesinados durante la última semana.

🔴 Al menos 6 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 24 al 30 de julio de 2026.



En lo que va del año han sido asesinados al menos 184 agentes.



Los estados con más agentes asesinados son: Jalisco (34), Michoacán (23), Sinaloa (22), Estado de México (14) y Morelos… pic.twitter.com/oEFSaWxOb0 — Causa en Común (@causaencomun) July 31, 2026

El conteo elaborado por la organización señala que los homicidios de elementos de seguridad pública continúan acumulándose en distintas entidades del país. Los casos corresponden a policías de diferentes corporaciones y forman parte del seguimiento que Causa en Común realiza de manera periódica con base en información pública.

184 policías asesinados en 2026: cifras de Causa en Común

De acuerdo con el registro de Causa en Común, entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 se contabilizan al menos 184 policías asesinados en México.

La organización mantiene un monitoreo permanente sobre los homicidios de agentes de seguridad pública con base en reportes difundidos por autoridades y medios de comunicación.

El reporte más reciente indica que esta cifra corresponde a los casos documentados hasta el 30 de julio de 2026, por lo que el número podría actualizarse conforme se registren nuevos hechos.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran más policías asesinados en 2026

Las entidades con mayor número de policías asesinados, de acuerdo con el reporte de Causa en Común, son:

Jalisco: 34 casos

34 casos Michoacán: 23 casos

23 casos Sinaloa: 22 casos

22 casos Estado de México: 14 casos

14 casos Morelos: 13 casos

Estas cinco entidades concentran la mayor cantidad de homicidios de agentes de seguridad pública registrados por la organización durante 2026.

Seis agentes de seguridad fueron asesinados del 24 al 30 de julio de 2026

Entre el 24 y el 30 de julio de 2026, Causa en Común registró al menos seis casos de agentes de seguridad pública asesinados.

Los homicidios se distribuyeron en las siguientes entidades:

San Luis Potosí: 3 casos

3 casos Baja California: 1 caso

1 caso Michoacán: 1 caso

1 caso Tabasco: 1 caso

La organización incorporó estos casos a su seguimiento semanal sobre homicidios de policías en el país.

Van al menos 626 policías asesinados desde el inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Causa en Común, entre el 1 de octubre de 2024, fecha de inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el 30 de julio de 2026, se han registrado al menos 626 policías asesinados.

La organización mantiene actualizado este registro con los casos documentados en el periodo señalado, como parte del seguimiento que realiza sobre los homicidios de integrantes de corporaciones de seguridad pública en México.

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