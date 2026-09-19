EE. UU. aprueba la venta de 2 mil 700 millones de dólares en sistemas de defensa a Ucrania

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Armamento. Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó una posible venta a Ucrania de sistemas y equipo de defensa aérea por 2 mil 680 millones de dólares, informó el Departamento de Estado en una notificación enviada al Congreso.

La operación contempla distintos tipos de misiles, lanzadores, radares para detectar drones y remolques, de acuerdo con la solicitud presentada por el Gobierno ucraniano. La autorización corresponde a una posible Venta Militar al Extranjero y está sujeta a revisión del Congreso.

¿Qué equipo de defensa aérea pidió Ucrania?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la solicitud de Ucrania incluye equipamiento para sus sistemas de defensa aérea, entre ellos:

Varios tipos de misiles

Lanzadores y sistemas para modificar plataformas móviles

Radares para sistemas contra aeronaves no tripuladas

Remolques

Refacciones, consumibles y accesorios

Servicios de mantenimiento, reparación y apoyo técnico

El Departamento de Estado señaló que el costo estimado de la operación es de 2 mil 680 millones de dólares. La cifra corresponde a la venta potencial y el monto final dependerá del proceso de autorización y de la eventual formalización del acuerdo.

¿Cómo se financiaría la venta de armas a Ucrania?

Según la dependencia estadounidense, si la operación se concreta, Ucrania financiaría la compra mediante una combinación de contribuciones de países europeos y recursos del Programa de Financiación Militar Extranjera de Estados Unidos asignados durante la administración anterior.

La notificación al Congreso se produce mientras el Gobierno de Donald Trump ha planteado que los países europeos incrementen su participación en el apoyo a Ucrania frente al conflicto con Rusia.

Trump declaró días atrás que buscará que los países europeos paguen la ayuda concedida por Washington a Ucrania durante la administración de Joe Biden.

La propuesta de defensa aérea también coincidió con la firma de un proyecto de ley destinado a incrementar las sanciones contra Moscú.

¿Por qué se solicita más defensa aérea?

La solicitud ocurre después de que Kiev, capital de Ucrania, registrara un recrudecimiento de los ataques rusos, según la información proporcionada. El Ejército ucraniano ha enfrentado dificultades para repeler estos ataques debido a la falta de munición para sus sistemas de defensa.

La posible venta atiende la solicitud ucraniana de equipamiento para sus capacidades de defensa aérea, aunque su ejecución depende de la revisión del Congreso de Estados Unidos y de los términos finales del acuerdo.

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