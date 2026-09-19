Trump podrá castigar con aranceles de hasta 100% a países que compren petróleo y gas ruso

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Trump firmo nueva orden de sanciones contra Rusia. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye una medida con potencial impacto internacional: la posibilidad de imponer aranceles de hasta 100% a los principales países que continúen comprando petróleo y gas natural ruso, entre ellos, India y China.

La legislación busca aumentar la presión económica sobre el gobierno de Vladimir Putin en medio de la guerra en Ucrania y reducir los ingresos que Moscú obtiene por la venta de energéticos.

🚨JUST IN: It's official! President Trump has signed the Russia sanctions bill into law.



The law lets him put 100 percent tariffs on India, China, and other top buyers of Russian oil and gas.

The U.S. still buys more than $100 billion a year from India and about $327 billion… — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 19, 2026

¿Qué establece la nueva ley?

La norma ordena al gobierno estadounidense aplicar sanciones contra funcionarios rusos, instituciones financieras y embarcaciones utilizadas para transportar petróleo ruso.

Además, faculta a la administración Trump para imponer aranceles de hasta 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural procedentes de Rusia.

La medida contempla una excepción para los países que compren menos del 15% de las exportaciones rusas de gas natural y que hayan demostrado esfuerzos significativos para disminuir su dependencia energética de Moscú.

Buscan reducir los ingresos de Rusia

El objetivo central de la ley es limitar los recursos económicos que el gobierno ruso puede destinar a la guerra en Ucrania.

Washington considera que las exportaciones de energía continúan siendo una de las principales fuentes de ingresos de Rusia, por lo que la nueva legislación intenta encarecer las relaciones comerciales con países que mantengan compras importantes de petróleo y gas rusos.

Proyecto impulsado por Lindsey Graham

La iniciativa fue impulsada durante más de un año por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados políticos de Trump en temas de política exterior.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo en el Congreso estadounidense, donde fue aprobado con apoyo de legisladores republicanos y demócratas.

Su hermana, Darline Graham, aseguró que el senador veía esta propuesta como una herramienta para aumentar la presión económica sobre Rusia y obligar a sus aliados comerciales a reconsiderar su relación con Moscú.

Podría impactar a varios socios comerciales

Aunque la ley está enfocada en Rusia, sus efectos podrían extenderse a países que continúan adquiriendo grandes volúmenes de petróleo y gas ruso.

La posibilidad de enfrentar aranceles de hasta 100% por parte de Estados Unidos podría modificar decisiones comerciales y energéticas en diversos mercados internacionales.

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