¿Por qué Trump insistió en controlar la seguridad de Groenlandia y qué implica?

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Donald Trump hizo el anuncio a través de Truth Social. Foto: AFP

La tarde de este viernes el presidente Donald Trump anunció un histórico acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia para tener el control total de seguridad de la isla.

A partir de su segundo mandato, el líder republicano se robó los reflectores luego de anunciar que buscaba hacerse del control del territorio, hecho que manifestó durante la cumbre de la OTAN, celebrada a principios de julio de 2026.

Entonces, el mandatario estadounidense mencionó que la isla “es una parte importante para Estados Unidos” y aseguró que está rodeada de barcos chinos y rusos, hecho por el que debería estar bajo control norteamericano y no danés.

Cabe destacar que el acuerdo no quiere decir que Estados Unidos se vaya a quedar con la isla ni que Dinamarca pierda su soberanía. El texto definitivo aún debe firmarse y pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes.

Sin embargo, la primera ministra danesa dijo el viernes que un acuerdo previsto con Estados Unidos sobre la seguridad de Groenlandia es “bueno para la OTAN y para Europa“.

Es “un acuerdo que refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y en la zona del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también es bueno para la OTAN y para Europa“, declaró la primera ministra, Mette Frederiksen, en un comunicado.

¿Por qué Trump quiere mayor control de la seguridad de Groenlandia?

Donald Trump ha advertido en reiteradas ocasiones de los intentos de Rusia y China de afianzarse en Groenlandia, en plena pugna estratégica por la supremacía en el Ártico y el Departamento de Estado ha dejado claro que no permitirá que lo hagan.

“Este acuerdo garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia, que no puedan enviar tropas a Groenlandia, y que se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles”, afirmó un funcionario del Departamento de Estado.

Los puntos que defiende Estados Unidos son los siguientes:

Ubicación estratégica:

La ubicación geográfica de Groenlandia resulta estratégica ya que permite vigilar rutas aéreas y marítimas y tiene importancia para la defensa del territorio estadounidense.

Presencia militar:

Estados Unidos quiere abrir tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia, además de la base de Pituffik que ya tiene en el norte del territorio. Allí funcionan sistemas de alerta de misiles y vigilancia espacial.

Recursos naturales:

La isla posee importantes recursos minerales que son de interés para Estados Unidos.

¿Qué implica el acuerdo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia?

De acuerdo con el anuncio de Trump, a través de Truth Social así como los primeros detalles divulgados, Estados Unidos obtendría una capacidad permanente para encargarse de la seguridad de Groenlandia y ampliar su presencia militar. El acuerdo contempla, entre otras cosas:

Mayor presencia militar estadounidense y la posibilidad de ampliar instalaciones.

y la posibilidad de ampliar instalaciones. Acceso y derechos de sobrevuelo para Estados Unidos.

para Estados Unidos. Restricciones para que países que no pertenecen a la OTAN establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización estadounidense.

Donald Trump ya había amenazado con usar la fuerza para “apoderarse” de Groenlandia

Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permite a Washington aumentar el despliegue de tropas y las instalaciones militares en la isla, siempre que informe previamente a Dinamarca y Groenlandia.

En el punto álgido de la crisis, Trump no descartó usar la fuerza para apoderarse del territorio, de 57.000 habitantes, lo que generó inquietud en la UE y en la OTAN.

Desde entonces, las tensiones se han reducido en cierta medida y, en un aparente intento de apaciguar a Trump, la OTAN lanzó una nueva misión para reforzar la seguridad en el Ártico.

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