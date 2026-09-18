EE. UU. tendrá control permanente de la seguridad de Groenlandia: Trump anuncia acuerdo

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El Presidente de EE.UU. hizo el anuncio por Truth Social. Foto: AFP

La tarde de este viernes, el presidente de Donald Trump anunció que el su administración firmó un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad “y todas las demás necesidades” en la isla “abordando por completo todas nuestras preocupaciones”.

El Presidente estadounidense aseguró que el acuerdo no tendrá ningún costo para la nación americana y que permitirá al país mantener la capacidad de actuar en Groenlandia para garantizar la seguridad de ambos territorios.

El líder republicano también señaló que, a partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá establecer bases, mantener presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa y por escrito de Washington.

¿Cuánto tiempo durará el acuerdo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia?

Donald Trump calificó el pacto como un acuerdo de “vida indefinida”, al asegurar que no tendrá fin, y sostuvo que permitirá resolver de manera permanente una situación que, dijo, ha sido reconocida por presidentes estadounidenses durante más de un siglo.

Asimismo, anunció que su gobierno iniciará de inmediato el proceso para establecer una importante presencia militar en una zona de Groenlandia que consideró apropiada y que, según indicó, cuenta con numerosas instalaciones.

En ese sentido, afirmó que Estados Unidos colaborará con la población groenlandesa en el desarrollo y la construcción de infraestructura en el territorio.

El presidente describió el acuerdo como una solución favorable para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y sus aliados, y expresó su intención de trabajar con los pueblos danés y groenlandés para construir un futuro conjunto en torno a la isla.

“Lo protegeremos con celo”, manifestó Trump, quien calificó el anuncio como un sueño hecho realidad para Estados Unidos y lo describió como un acontecimiento histórico y especial.

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