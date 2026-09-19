Trump se reunirá con Delcy Rodríguez durante Asamblea de la ONU

GENERANDO AUDIO...

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante las actividades de la Asamblea General de la ONU, confirmó Mike Waltz, embajador estadounidense ante Naciones Unidas.

De acuerdo con Waltz, el encuentro será informal y no tendrá el formato de una reunión bilateral tradicional. La cita ocurrirá después de que ambos gobiernos avanzaran en su acercamiento durante los últimos meses.

¿Cuándo será el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez?

El encuentro está previsto para el martes 22 de septiembre, en Nueva York. Ese día, Trump también tiene programado pronunciar su discurso ante la Asamblea General y sostener reuniones con otros líderes internacionales.

La reunión será el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez desde que la política venezolana asumió el gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

La relación entre EE. UU. y Venezuela tras la caída de Maduro

Tras la caída de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente del país, según mandata la Constitución venezolana. En su nuevo cargo como presidenta interina, Rodríguez se amoldó rápidamente a la presión de Washington y se ha alineado decididamente con los objetivos económicos de Trump.

Uno de los principales temas de la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido el sector petrolero. A finales de agosto, Trump anunció un acuerdo relacionado con reservas venezolanas estimadas en 65 mil millones de barriles, mientras Rodríguez señaló que el convenio contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una mayor participación de operadores privados.

El acercamiento también incluye cooperación en materia de seguridad y otros asuntos económicos, mientras continúa el debate sobre el futuro político de Venezuela y la convocatoria a nuevas elecciones.

Trump ha elogiado repetidas veces la colaboración de Rodríguez, frente a la desconfianza de amplios sectores de la población del país latinoamericano y las críticas de la oposición.

El gobierno Trump reconoció legalmente al gobierno interino de la líder oficialista, para facilitar las negociaciones y levantar obstáculos legales. Al mismo tiempo, sacó a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.