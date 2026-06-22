EE.UU. busca impedir que activos desbloqueados de Irán sean usados para financiar al terrorismo

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Ambos países se reunieron en Suiza para avanzar en acuerdo. Foto: AFP.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el desbloqueo de activos económicos de Irán no será utilizado para financiar a grupos de terrorismo, sino que buscarían que se destine a sectores específicos.

De acuerdo con AFP, el funcionario destacó que Washington asumirá ese compromiso si alguna vez desbloquean los activos, pese a que su liberación es uno de los puntos ya pactados en el primer acercamiento que tuvieron en Suiza.

Estados Unidos buscaría que los activos de Irán no sean utilizados para financiar al terrorismo, sino para “enriquecer a los agricultores estadounidenses y para alimentar al pueblo iraní”.

“Si alguna vez descongelamos los activos iraníes, podemos asegurar que (…) el dinero iraní ayudará al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo”, dijo Vance a periodistas en Burgenstock.

Avances en el primer acercamiento

Durante este lunes, el funcionario subrayó que la reunión celebrada en Suiza sentó “bases muy buenas” para lograr un acuerdo definitivo.

“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, declaró a periodistas en Burgenstock, Suiza.

JD Vance afirmó que el régimen iraní aceptó invitar nuevamente a su país a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán”, subrayó.

Las negociaciones en Suiza

El pasado domingo, representantes de Estados Unidos e Irán se reunieron en Suiza. Es el primer acercamiento formal entre delegaciones desde el inicio de la guerra.

Había dudas sobre la realización de este encuentro, después de que Israel afirmó que no se retirará del Líbano, cuando el acuerdo preliminar establece un alto al fuego en la región.

Durante la reunión, JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, fijaron un lapso de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

Hasta el momento, ambas partes acordaron reabrir el estrecho de Ormuz. Asimismo, implementarán un canal de contacto permanente para evitar incidentes y fallas de comunicación en dicha ruta marítima.

Asimismo, crearon una cédula de gestión para intervenir en la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano. El objetivo es impedir que dichos enfrentamientos afecten al acuerdo.

Además, pactaron el levantamiento de las restricciones económicas y un plan de reconstrucción Irán, así como de los activos congelados que, ahora, el vicepresidente de Estados Unidos intentó condicionar, apelando a un apoyo al terrorismo.

Tras estos primeros acuerdos, el precio del petróleo bajó hasta quedar en 75.47 dólares por barril del West Texas Intermediate (WTI). En cambio, el Brent disminuyó a 79.38 dólares.

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