Irán y EE. UU. acuerdan reabrir Ormuz y frenar guerra, tras primera ronda de conversaciones en Suiza

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EE. UU. e Irán concluyen primera ronda de charlas en Suiza. Foto: Getty

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos dieron un paso clave este lunes luego de que ambas partes acordaran establecer líneas de comunicación para mantener abierto el estrecho de Ormuz y buscar el fin de los combates en Líbano. El encuentro se realizó en Suiza y marcó el primer acercamiento formal entre las delegaciones desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Los mediadores de Pakistán y Catar calificaron las negociaciones como positivas y constructivas. Además, informaron que los equipos encabezados por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, definieron una hoja de ruta de 60 días para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.

Irán y Estados Unidos crean mecanismo para evitar crisis en Ormuz

De acuerdo con los mediadores, las partes lograron avances para establecer un canal de contacto permanente que permita evitar incidentes y fallas de comunicación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

También se acordó crear una célula de gestión para atender la situación en Líbano, donde continúan las tensiones entre Israel y el movimiento Hezbolá. Según las autoridades involucradas, el objetivo es impedir que los enfrentamientos afecten el proceso diplomático iniciado en Suiza.

El Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que existen condiciones para retomar de inmediato nuevas conversaciones técnicas. Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi aseguró que los acuerdos contemplan el levantamiento de algunas restricciones económicas, la liberación de activos congelados y un plan de reconstrucción para Irán.

Petróleo baja tras avances en negociaciones

El ambiente positivo generado por las conversaciones impactó en los mercados internacionales. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 0.5% hasta los 75.47 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 1.5% y se ubicó en 79.38 dólares.

Aunque ambas delegaciones destacaron los avances, siguen pendientes temas sensibles como el programa nuclear iraní. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró que su país no renunciará al enriquecimiento de uranio, aunque aseguró que no busca desarrollar armas nucleares.

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