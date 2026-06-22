Videos: millones festejan y protestan en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella

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Festejos y protestas por triunfo de Abelardo de la Espriella. Foto: Getty

Luego de las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales dieron como vencedor al ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, millones de ciudadanos salieron a las calles. Sin embargo, mientras unos celebraron, otros comenzaron a manifestarse.

En ciudades como la capital Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras, las personas salieron a las calles tras los escrutinios realizados este domingo.

Por ello, a través de redes sociales, comenzaron a circular videos e imágenes de las personas festejando y manifestándose.

Millones festejan triunfo de Abelardo de la Espriella

En distintas ciudades, los colombianos salieron a las calles para festejar el triunfo de Abelardo de la Espriella. En automóvil, a pie, con banderas y playeras de la Selección de Colombia, millones comenzaron las celebraciones al grito de “libertad” y “democracia”.

Estamos de FIESTA COLOMBIA



Que viva la LIBERTAD y la DEMOCRACIA 💛💙❤️#Medellin se viste de alegría pic.twitter.com/vnWo1XX9vU — Paloma (@PALOMITA80) June 22, 2026

Cajicá rugiendo 🐯🇨🇴 pic.twitter.com/XjcDD7amj7 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 22, 2026

No obstante, además de los festejos, millones de colombianos tomaron las avenidas para “defender” el voto, debido al pronunciamiento de intento de anular algunas mesas electorales tras presuntas irregularidades, lo cual podría cambiar el resultado de la elección presidencial.

No es un partido de la selección Colombia. Es Bucaramanga celebrando el triunfo del Tigre @ABDELAESPRIELLA.



👏🏻🇨🇴 pic.twitter.com/iIhBZgGNfS — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) June 22, 2026

¡Qué locura, parcero! ✊ Bogotá ya se lanza a las calles para defender el voto ante el intento de anular el escrutinio oficial. Colombia no duerme hoy 🇨🇴 pic.twitter.com/ONcOn5osT3 — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 22, 2026

Millones de colombianos rechazan los resultados

En contraparte, millones de colombianos abarrotaron las calles de Colombia para rechazar el resultado electoral, argumentando fraude. Por ello, con manifestaciones y protestas, ciudadanos no se quedaron callados la noche de este domingo y madrugada de lunes.

🚨ATENCIÓN: A esta hora miles de personas marchan en Bogotá en defensa de la vida y ante un posible fraude electoral. NOS QUIEREN DESTRIPAR Y EL PUEBLO NO SE VA A CALLAR. pic.twitter.com/KIJX8sUbEK — David Rozo (@DonIzquierdo_) June 22, 2026

Dentro de las protestas, ciudadanos causaron destrozos. Entre ellos, en Cali, cuatro cámaras de tránsito fueron destruidas, lo que derivó en que la Policía Metropolitana interviniera con tanquetas para dispersar a los manifestantes.

#ATENTOS 🚨 Por lo menos 4 cámaras de fotodetección han sido destruidas en Cali por manifestantes que rechazan el resultado del preconteo de este 21JUN. Calle 39. La Policía Metropolitana ha intervenido con tanquetas antidisturbios para dispersar a los marchante y recuperar orden https://t.co/BZqcTVPFQ4 pic.twitter.com/jt4i6uuOPk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 22, 2026

Del mismo modo, en Bogotá y Medellín, cientos de policías fueron desplegados para controlar los festejos y las manifestaciones. Sin embargo, algunos colombianos calificaron estas acciones como represión.

Ya empezaron a reprimir al pueblo en Bogotá, Cali y Medellín, me niego a creer que la mitad del país haya votado por la violencia, la represión y la persecución, mi tristeza es enorme porque ya Colombia ha padecido mucho como para elegir volver a esta situación. pic.twitter.com/9R0He17AZ0 — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) June 22, 2026

Mientras tanto, Gustavo Petro, presidente actual de Colombia, aseguró que aún no está definida la elección ante la paridad en el escrutinio. Por ello, a lo largo de este lunes, la tensión por las elecciones presidenciales podría continuar en distintas ciudades.

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