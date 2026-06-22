Videos: millones festejan y protestan en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella
Luego de las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales dieron como vencedor al ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, millones de ciudadanos salieron a las calles. Sin embargo, mientras unos celebraron, otros comenzaron a manifestarse.
En ciudades como la capital Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras, las personas salieron a las calles tras los escrutinios realizados este domingo.
Por ello, a través de redes sociales, comenzaron a circular videos e imágenes de las personas festejando y manifestándose.
Millones festejan triunfo de Abelardo de la Espriella
En distintas ciudades, los colombianos salieron a las calles para festejar el triunfo de Abelardo de la Espriella. En automóvil, a pie, con banderas y playeras de la Selección de Colombia, millones comenzaron las celebraciones al grito de “libertad” y “democracia”.
No obstante, además de los festejos, millones de colombianos tomaron las avenidas para “defender” el voto, debido al pronunciamiento de intento de anular algunas mesas electorales tras presuntas irregularidades, lo cual podría cambiar el resultado de la elección presidencial.
Millones de colombianos rechazan los resultados
En contraparte, millones de colombianos abarrotaron las calles de Colombia para rechazar el resultado electoral, argumentando fraude. Por ello, con manifestaciones y protestas, ciudadanos no se quedaron callados la noche de este domingo y madrugada de lunes.
Dentro de las protestas, ciudadanos causaron destrozos. Entre ellos, en Cali, cuatro cámaras de tránsito fueron destruidas, lo que derivó en que la Policía Metropolitana interviniera con tanquetas para dispersar a los manifestantes.
Del mismo modo, en Bogotá y Medellín, cientos de policías fueron desplegados para controlar los festejos y las manifestaciones. Sin embargo, algunos colombianos calificaron estas acciones como represión.
Mientras tanto, Gustavo Petro, presidente actual de Colombia, aseguró que aún no está definida la elección ante la paridad en el escrutinio. Por ello, a lo largo de este lunes, la tensión por las elecciones presidenciales podría continuar en distintas ciudades.
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