Mandatarios y políticos felicitan al colombiano De la Espriella por su triunfo en segunda vuelta

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Foto: AFP

Gobiernos y dirigentes de derecha en América felicitaron este domingo a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, tras vencer a la izquierda que gobernaba con Gustavo Petro.

El ultraderechista de 47 años, quien se hace llamar el “Tigre”, venció en el balotaje con el 49.7% de los votos al senador Iván Cepeda, aliado del mandatario izquierdista, según el preconteo oficial.

De la Espriella prometió aliarse con la derecha en la región, especialmente con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien según el presidente electo le manifestó “su apoyo” tras celebrar su victoria en una llamada. Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, ¡GRANDE!” con una fotografía del abogado millonario.

El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto. Apodado como “El León” por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, expresó Milei, quien remarcó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!!”.

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen. “Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

Además, el presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De la Espriella “por su gran triunfo electoral”, así como el panameño José Raúl Mulino, quien le deseó el “mayor de los éxitos”.

Por su parte, la Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, auguró buenas relaciones con Colombia. “Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, expresó la adversaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muy criticada por De la Espriella.

Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral.



Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz.… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 21, 2026

En medio de un escrutinio que la podría declarar presidenta de Perú, la dirigente Keiko Fujimori festejó que “soplan nuevos vientos para América Latina”.

De la Espriella afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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