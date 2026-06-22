Primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anuncia su dimisión tras semanas de conflictos en el Partido Laborista

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Keir Starmer, primer ministro británico, anuncia su dimisión. Foto: Getty

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión luego de varias semanas de presiones internas en el Partido Laborista derivadas de la caída de su popularidad y del creciente descontento dentro de la fuerza política que lo llevó al poder hace menos de dos años.

A través de un mensaje pronunciado frente a su residencia oficial en Downing Street, Starmer confirmó que dejará la dirigencia laborista, aunque permanecerá al frente del Gobierno británico de manera temporal mientras se desarrolla el proceso para elegir a su sucesor.

La decisión llega menos de dos años después de que Starmer pusiera fin a 14 años de gobiernos conservadores en las elecciones generales de julio de 2024. Sin embargo, una economía estancada, el aumento del costo de vida y diversos conflictos políticos deterioraron su respaldo entre la militancia y los votantes.

Keir Starmer anuncia su salida del Partido Laborista

Durante un mensaje pronunciado frente a Downing Street, Starmer explicó que tomó la decisión pensando en el futuro del país.

Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista.

El líder laborista informó que el proceso de sucesión comenzará el próximo 9 de julio y que permanecerá en funciones hasta que concluya la elección interna prevista antes del reinicio de las actividades parlamentarias en septiembre.

Andy Burnham emerge como favorito para sucederlo

El principal aspirante a reemplazar a Starmer es Andy Burnham, alcalde de Gran Mánchester y una de las figuras más populares del laborismo.

Burnham obtuvo recientemente un escaño parlamentario tras ganar una elección parcial en el norte de Inglaterra, requisito indispensable para competir por el liderazgo del partido y eventualmente convertirse en primer ministro.

Medios británicos señalaron que varios legisladores laboristas impulsaban su candidatura desde hace semanas y presionaban para acelerar la salida de Starmer.

Reino Unido entra en una nueva etapa política

La dimisión ocurre en medio de un complejo escenario político y económico para el Gobierno británico. A pesar de la salida de Starmer, el Partido Laborista conserva una amplia mayoría en el Parlamento tras haber obtenido 403 diputados en los comicios de 2024. Por ello, no se prevén elecciones generales anticipadas.

Con el cambio de liderazgo en marcha, el Reino Unido se encamina a nombrar a su séptimo primer ministro en una década, en un periodo marcado por la inestabilidad política posterior al Brexit.

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