EE. UU. cuestiona reformas económicas de Cuba y las califica de “superficiales”

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EE. UU. considera “superficiales” las reformas económicas de Cuba. Foto: AFP/Getty

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como “señales de humo superficiales” las reformas económicas anunciadas por el Gobierno de Cuba, al considerar que no representan cambios sustanciales en el modelo de la isla, en medio de una creciente tensión bilateral.

Washington critica alcance de las reformas en Cuba

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que las medidas anunciadas por La Habana son “graduales, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, de acuerdo con declaraciones citadas por la agencia AFP.

El funcionario agregó que, desde la perspectiva de Washington, se trata de una estrategia recurrente del Gobierno cubano para proyectar una imagen de apertura sin modificar de fondo su estructura política y económica.

Estados Unidos sostiene que este tipo de anuncios buscan “crear la ilusión de un compromiso con el cambio” y posteriormente revertir las medidas cuando el sistema político se ve presionado.

Cuba impulsa un paquete de 176 reformas económicas

Las declaraciones de Washington se producen luego de que Cuba aprobara un paquete de 176 medidas económicas, considerado el más amplio en décadas, con el objetivo de enfrentar una profunda crisis financiera y productiva.

De acuerdo con información oficial y reportes internacionales, las reformas incluyen cambios en áreas clave como el sistema bancario, la inversión extranjera, la gestión de empresas estatales y la estructura de subsidios.

Entre los ajustes también se contempla una mayor apertura a la inversión privada y modificaciones al funcionamiento del mercado interno, en un intento por dinamizar la economía y atraer capital externo en medio de restricciones financieras y comerciales.

¿Qué pasa con la presión económica y tensiones bilaterales?

Las autoridades cubanas han enmarcado estas medidas como una respuesta a la crisis económica que atraviesa el país, agravada por la escasez de divisas, problemas energéticos y limitaciones en el comercio exterior.

El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido sanciones y restricciones sobre la isla, incluidas medidas relacionadas con el suministro energético, lo que La Habana ha señalado como un factor que intensifica su situación económica.

En este contexto, el Departamento de Estado reiteró que lo que considera necesario son reformas “mucho más sustanciales” que permitan abrir la economía cubana a la inversión, mejorar las condiciones para el sector privado y garantizar mayores libertades económicas y políticas.

Postura de Estados Unidos sobre el modelo cubano

Washington insistió en que cualquier cambio real debe ir más allá de ajustes graduales y debe incluir transformaciones estructurales que hagan a Cuba más atractiva para inversionistas internacionales.

Además, subrayó que dichas reformas deberían traducirse en “libertad, dignidad y oportunidades” para la población cubana, de acuerdo con el posicionamiento del Departamento de Estado.

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