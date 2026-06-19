“Es el turno de Cuba”: Trump insiste en negociación con el gobierno cubano

GENERANDO AUDIO...

“Es el turno de Cuba”: Trump reafirma: hay que negociar. Foto: Getty/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Cuba y aseguró que “es el turno de Cuba”, además de afirmar que la isla tiene una “propiedad agradable” y que busca establecer conversaciones con Washington.

Durante una entrevista, el mandatario destacó el papel que desempeña el secretario de Estado, Marco Rubio, en la estrategia de su administración hacia la isla caribeña. Trump señaló que Rubio está “muy involucrado” en el tema cubano y elogió su trabajo al frente de la diplomacia estadounidense.

Asimismo, resaltó la historia familiar del funcionario y aseguró que está realizando una labor importante dentro de la política exterior de Estados Unidos.

🚨Donald Trump aseguró que “es el turno de Cuba” y reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está profundamente involucrado en los planes de su administración hacia la isla.



El presidente de EU afirmó que Cuba “quiere hablar desesperadamente” y destacó el papel de Rubio… pic.twitter.com/beInguYFNd — Azucena Uresti (@azucenau) June 19, 2026

Trump compara a Cuba con Venezuela

Durante sus declaraciones, Trump también comparó la situación de Cuba con la de Venezuela, al señalar que la principal diferencia entre ambos países radica en sus recursos naturales.

El mandatario afirmó que “Venezuela tiene petróleo, Cuba no”, y sostuvo que la isla atraviesa una situación complicada que la ha llevado a buscar acercamientos con Estados Unidos.

Además, aseguró que Cuba “quiere hablar desesperadamente”, una declaración que vuelve a colocar al país caribeño en el centro de la agenda internacional de la Casa Blanca.

No es la primera vez que Trump habla sobre Cuba

Las declaraciones se suman a otros comentarios realizados por Trump en los últimos meses sobre la isla. Anteriormente, durante un evento privado celebrado en Florida, el presidente estadounidense aseguró que su país “tomará Cuba casi inmediatamente”, en medio de un discurso donde también habló sobre la situación en Irán y las medidas de presión impulsadas por su administración.

Aquellas declaraciones generaron polémica debido al tono empleado por el mandatario y al contexto de tensión que existe entre Washington y La Habana.

Anteriormente Trump mencionó incluso el envío de un portaaviones

En ese mismo discurso, Trump habló sobre la posibilidad de desplegar un portaaviones estadounidense cerca de territorio cubano una vez concluido el conflicto relacionado con Irán.

“A nuestro regreso, lo que haremos a nuestra vuelta de Irán, enviaremos a uno de nuestros portaaviones, quizá el USS Abraham Lincoln, haremos que se acerque, se detenga a cien metros de la orilla y ellos contestarán: ‘Muchas gracias, nos rendimos’”, expresó el mandatario.

Las declaraciones fueron interpretadas como una muestra de la postura de presión que mantiene la administración estadounidense hacia el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Cuba podría convertirse en uno de los próximos temas prioritarios de Trump

Con frases como “es el turno de Cuba” y al insistir en que la isla busca dialogar con Estados Unidos, Donald Trump vuelve a colocar a Cuba como uno de los temas centrales de su política exterior.

Sus recientes declaraciones, sumadas a los comentarios realizados en meses anteriores sobre posibles medidas de presión y despliegues militares, reflejan que la relación entre ambos países podría volver a ocupar un lugar relevante en la agenda internacional de Washington durante los próximos meses.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.