Reservas mundiales de trigo y arroz amortiguarían efectos de un fuerte fenómeno de El Niño

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Aunque un fenómeno de El Niño de gran intensidad podría alterar los patrones climáticos y afectar la producción agrícola en distintas regiones del mundo durante los próximos meses, expertos consideran que las reservas globales de alimentos cercanas a máximos históricos ayudarían a reducir los riesgos para el suministro.

Meteorólogos anticipan que El Niño podría fortalecerse e incluso superar episodios anteriores que provocaron severas sequías, inundaciones y pérdidas millonarias en la agricultura mundial. Sin embargo, varios años consecutivos de cosechas abundantes han permitido acumular importantes inventarios de granos básicos.

Shirley Mustafa, economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que las reservas actuales representan un factor de protección frente a posibles afectaciones en los mercados.

Foto: IA

Reservas de trigo y arroz alcanzan niveles elevados

Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) muestran que las reservas mundiales de trigo podrían ubicarse en 279.95 millones de toneladas al inicio de la próxima campaña agrícola, el nivel más alto en cinco años.

Rusia, principal exportador mundial de trigo, junto con otros grandes productores del hemisferio norte, se encuentra cosechando volúmenes importantes, lo que ayuda a mantener estable la oferta internacional.

En el caso del arroz, las reservas mundiales alcanzaron un récord de 196.16 millones de toneladas a principios de 2026. Además, India, responsable de cerca del 40% de las exportaciones globales, mantiene inventarios que superan ampliamente sus objetivos gubernamentales.

Operadores del mercado consideran que, debido a estos elevados niveles de almacenamiento, es menos probable que India imponga restricciones a las exportaciones como ocurrió durante anteriores eventos de El Niño.

Países asiáticos se preparan ante posibles impactos

Indonesia, uno de los mayores importadores mundiales de arroz, también cuenta con reservas históricas y ha acelerado las siembras para reducir riesgos asociados al fenómeno climático.

En Tailandia, otro actor clave en el comercio internacional de arroz, los niveles de agua en los embalses se encuentran en los niveles más altos de la última década, lo que podría favorecer los cultivos recientemente sembrados.

Por otra parte, las reservas mundiales de maíz se estiman en 303.4 millones de toneladas, mientras que las de soya alcanzarían 125.5 millones de toneladas, apenas por debajo del récord registrado el año pasado.

Los precios agrícolas se mantienen bajo presión

A pesar de las advertencias sobre El Niño, los mercados agrícolas no han reaccionado con fuertes incrementos. Esta semana, el maíz en Chicago cayó a su nivel más bajo en nueve meses, mientras que la soya tocó mínimos de cuatro meses y el trigo descendió a niveles no vistos en dos meses.

Analistas atribuyen este comportamiento a las buenas condiciones climáticas actuales en Estados Unidos y a la amplia disponibilidad de granos en el mercado mundial.

El mayor riesgo sigue siendo la reacción de los gobiernos

Expertos advierten que uno de los principales riesgos para el suministro global no sería únicamente el clima, sino posibles decisiones gubernamentales para restringir exportaciones ante eventuales preocupaciones por el abastecimiento interno.

La FAO recordó que durante anteriores crisis climáticas algunos países limitaron ventas al exterior para proteger sus mercados locales, situación que podría generar presiones adicionales sobre los precios internacionales.

Aunque regiones como Australia, el sudeste asiático e India aparecen entre las más expuestas a los efectos de El Niño, las abundantes existencias de trigo, arroz, maíz y soya ofrecen un margen de protección que podría evitar una crisis alimentaria global en el corto plazo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.