El nuevo Air Force One: así es el avión que usará Trump valuado en 400 mdd

GENERANDO AUDIO...

Nuevo avión de Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrena avión presidencial valuado en 400 millones de dólares. La Fuerza Aérea estadounidense anunció la incorporación del avión VC-25B Bridge al Grupo de Transporte Presidencial, donde iniciará una serie de vuelos de puesta en servicio antes de comenzar a operar en misiones presidenciales.

La aeronave busca reforzar la capacidad de transporte del presidente estadounidense mientras continúa el desarrollo del programa definitivo del VC-25B.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



More info: https://t.co/xhurcI0mjL pic.twitter.com/zyUpB99jqm — U.S. Air Force (@usairforce) June 19, 2026

¿Cómo es el nuevo avión de Donald Trump?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el avión VC-25B Bridge fue modificado“mediante un enfoque de ingeniería riguroso”.

“La aeronave es segura, fiable y está equipada con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial”. Fuerza Aérea de Estados Unidos

Foto: AFP

El avión, que fue entregado por la familia real de Qatar, se mantiene“prácticamente intacta la distribución interior”, según dijo la Fuerza Aérea estadounidense.

La dependencia de Estados Unidos detalló que la preparación operativa depende de tres componentes clave:

Capacidad para realizar las tareas asignadas

Personal altamente capacitado para operar y mantener la aeronave

Apoyo logístico adecuado

Se sabe que las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sofisticados sistemas de defensa capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos.

También cuentan con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor.

El último viaje del Boeing 747

El último viaje del Boeing 747 habría sido a la cumbre del G7 en Francia a la que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de redes sociales, Steven Cheung, director de comunicaciones del republicano compartió una fotografía del avión tras su regreso de suelo francés a Estados Unidos.

“Buen trabajo, buen y fiel servidor. El último viaje”. Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump

"Well done, good and faithful servant.”



The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

El Air Force One “jubilado” que trasladó a presidentes de las últimas tres décadas

El Boeing 747, “jubilado” a partir de este día, trasladó, por todo el mundo, a los presidentes estadounidenses de las últimas tres décadas. Por ello, autoridades de Estados Unidos se despidieron de la aeronave.

La jefa de Protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, a través de sus redes sociales, explicó que explicó que el avión estuvo en funciones por años al servicio de presidentes de George H. W. Bush.

“Durante casi 40 años, transportó a todos los presidentes desde George H. W. Bush. No era el avión más moderno, pero era acogedor”. Monica Crowley, jefa de Protocolo de Estados Unidos

I was honored to be aboard Air Force One last night on its final flight.



For nearly 40 years, it carried every President since George H.W. Bush. It wasn’t the most modern plane, but it was cozy. And every flight with President Trump was incredibly special.



Farewell and thank… pic.twitter.com/ahCpCOWNl6 — Monica Crowley (@MonicaCrowley) June 18, 2026

Se les conoce como Air Force One solo cuando el presidente está a bordo.

El avión “jubilado” por Estados Unidos es uno de los dos 747 especialmente modificados para su misión presidencial que entraron en servicio en 1990.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.