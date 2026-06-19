Cuba da luz verde a reformas económicas impulsadas por la crisis y las sanciones de EE. UU.

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Cuba. Foto: AFP

Los legisladores de Cuba aprobaron reformas económicas que modifican el modelo socialista y permiten una mayor participación del sector privado, con medidas que incluyen el desarrollo inmobiliario privado, la creación de empresas comerciales con participación accionaria y la entrada de bancos privados al sistema financiero. Los cambios fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea Nacional y forman parte de un paquete de más de 175 medidas presentadas por el gobierno.

Las reformas fueron respaldadas por el Partido Comunista de Cuba y por el exlíder Raúl Castro, quien calificó las medidas como beneficiosas y pidió su pronta implementación. De acuerdo con la presentación realizada ante los legisladores, los cambios buscan actualizar el modelo económico y social del país.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló antes de la votación que las modificaciones buscan mantener la construcción socialista de la isla y aseguró que la apertura económica no representa una renuncia al socialismo.

“Lo que se debate aquí es el dilema de cómo continuar el proceso de construcción socialista”, declaró Díaz-Canel durante su intervención ante la Asamblea Nacional, donde hizo referencia a las sanciones estadounidenses contra Cuba.

Reformas económicas en Cuba permitirán más participación privada

Entre las medidas aprobadas se contempla la posibilidad de vender propiedades estatales a personas jurídicas y particulares, incluidos ciudadanos cubanos residentes en el extranjero y extranjeros. El cambio representa una modificación respecto al control estatal que durante décadas predominó sobre la tierra y diversas actividades económicas.

El paquete también permitiría que las empresas privadas en Cuba contraten a más de 100 trabajadores y que los emprendedores puedan operar varios negocios particulares, medidas que modificarían las restricciones existentes para el sector privado.

El primer ministro Manuel Marrero explicó que las reformas reconocen al mercado como un instrumento para la asignación eficiente de recursos, aunque señaló que los cambios mantienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cubanos.

Además, las medidas establecen modificaciones al sistema tributario y plantean que empresas públicas, privadas, nacionales y extranjeras tengan participación en el financiamiento de servicios públicos.

Cuba busca cambios económicos ante presión por sanciones estadounidenses

La aprobación de las reformas ocurre mientras la economía cubana enfrenta dificultades relacionadas con la baja producción, problemas en el abastecimiento y la reducción de ingresos provenientes de sectores como el turismo.

Durante los últimos años, el gobierno cubano ha señalado el impacto de las sanciones estadounidenses en la economía nacional. Díaz-Canel afirmó que la decisión de abrir la economía no está vinculada con las negociaciones entre ambos países, iniciadas a principios de este año.

El paquete de medidas también contempla un sistema bancario privado supervisado por el Estado y un mercado digital de divisas con agentes autorizados para facilitar movimientos de capital.

No se informó de inmediato la fecha ni los mecanismos específicos para aplicar todas las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional. Algunos de los cambios deberán definir procesos de implementación para entrar en funcionamiento.

Las modificaciones representan una transformación en la estructura económica de Cuba, donde durante décadas las empresas estatales tuvieron un papel predominante dentro del sistema productivo.

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