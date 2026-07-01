Escalan antena del Empire State, despliegan pancarta y terminan detenidos; video se viraliza

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La pareja desplegó un mensaje en lo más alto del Empire State. Fotos: Reuters

Una escena tan inusual como arriesgada sorprendió este miércoles 1 de julio en Nueva York, cuando dos personas lograron subir hasta la antena del Empire State Building, desplegaron una pancarta con un mensaje, protagonizaron una aparente propuesta de matrimonio a más de 443 metros de altura y finalmente fueron arrestadas por la Policía.

Vestidos completamente de negro y usando máscaras, ambos aparecieron en una zona restringida del icónico rascacielos ubicado en Manhattan, sujetándose a la estructura metálica de la antena, justo cerca de la luz roja ubicada en la parte más alta del edificio.

Desde ahí desplegaron una gran pancarta negra con letras blancas en mayúsculas que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. El mensaje decía: “Cuando el poder del amor supera el amor al poder, el mundo conoce la paz”, frase que ondeó durante varios minutos sobre una de las postales más emblemáticas de Nueva York.

WATCH: Masked individuals climb Empire State Building and unfurl banner reading ‘When the power of love beats the love of power the world knows peace’ pic.twitter.com/rLohX2VeOE — Rapid Report (@RapidReport2025) July 1, 2026

La escena tomó un giro todavía más inesperado poco después de las 12:30 del día, cuando ambos comenzaron a descender cuidadosamente por la estructura metálica hasta una plataforma más amplia. Imágenes captadas por un helicóptero mostraron entonces a una de las personas arrodillándose frente a la otra en una escena que parecía simular una propuesta de matrimonio.

Segundos después, ambos se abrazaron, volvieron a besarse y una de las personas comenzó a tomarse selfies mientras extendía la mano izquierda, como si estuviera mostrando un anillo, todo a 1,454 pies de altura, equivalentes a 443 metros sobre las calles del centro de Manhattan.

El acto rápidamente atrajo la mirada de turistas y peatones que observaban sorprendidos desde las calles cercanas al edificio de 102 pisos, mientras el acceso a algunas áreas del inmueble fue restringido temporalmente debido al incidente.

Entre los testigos se encontraba Jonathan Roman, un turista originario de Glasgow, Escocia, quien aseguró que presenciar la escena fue completamente inesperado.

Someone just climbed to the top of the Empire State Building for a proposal 🤯 pic.twitter.com/pQ7qoUi0RI — Complex (@Complex) July 1, 2026

“Es una locura, es como estar en el cine”, relató mientras observaba lo ocurrido desde la calle.

Finalmente, poco después de la 1 de la tarde, agentes policiales tomaron bajo custodia a ambos escaladores. Hasta ahora no se ha revelado su identidad y tampoco está claro cómo lograron acceder a una zona normalmente fuera del alcance público dentro del Empire State Building.

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