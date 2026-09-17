EE. UU. despenaliza las muertes “accidentales” de fauna protegida

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Activistas alertaron sobre riesgos por caza y pesca. Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump publicó un memorando para que las muertes accidentales de animales en peligro de extinción dejen de considerarse como ilegales en Estados Unidos (EE. UU.).

El memorando, publicado el 14 de agosto por la organización sin fines de lucro Center for Biological Diversity, redefine el término utilizado para perseguir, matar o capturar una especie, de modo que quede limitada a conductas “dirigidas intencionalmente contra uno o varios animales concretos”.

“Una embarcación que golpea inadvertidamente a una ballena no la ha ‘capturado’ (taken), porque el rumbo de la embarcación no se fijó contra la ballena”, dice el documento.

Asimismo, justifica que “talar un árbol no constituye un ‘take’ (captura/muerte) de los murciélagos que anidan en él, a menos que el árbol se tale con el propósito de matarlos o capturarlos”.

Dicho documento fue firmado por Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, órgano que pertenece al Departamento del Interior, el cual confirmó a la AFP que el documento es auténtico.

Con esta nueva disposición, las muertes de animales en peligro de extinción que deriven de riesgos previsibles, derivados de actividades como la pesca comercial o la tala, no serán sancionadas conforme a la ley en Estados Unidos.

Advierten más riesgos para la fauna en Estados Unidos

Críticos consideran que esta decisión es un intento por reinterpretar la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Grupos conservacionistas reaccionaron consternados, pues la mayoría de las amenazas a las especies en peligro no provienen de la caza directa, sino de actividades como la pesca y la tala, autorizadas a nivel federal.

“Estos cambios trastocan el equilibrio de la Ley de Especies en Peligro de Extinción entre la actividad económica y las protecciones necesarias, empujando a las especies al borde de la extinción”, dijo en un comunicado Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana.

Dicha organización subrayó que la ballena franca del Atlántico Norte sería una de las especies más afectadas por estos cambios.

Actualmente, solo quedan alrededor de 380 ejemplares. Su principal causa de desaparición son las colisiones en el tráfico marítimo o quedar atrapadas por la pesca.

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