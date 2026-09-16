Trump incluye a México en lista de países clave por drogas; le pide más acciones contra los cárteles

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Trump pidió a México reforzar acciones contra cárteles. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a México en su nueva determinación sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas y pidió al Gobierno mexicano reforzar las acciones contra los cárteles que, según su administración, representan una amenaza para su país.

En el documento, Trump reconoció las acciones realizadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas el decomiso de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera. Sin embargo, sostuvo que México debe hacer más para combatir a las organizaciones criminales.

¿Qué le pide Trump a México contra los cárteles?

La determinación establece tres líneas principales de acción para México:

Fortalecer la seguridad de la cadena de suministro , con mayor participación de la iniciativa privada

, con mayor participación de la iniciativa privada Aumentar significativamente las inspecciones en los puertos de entrada para detectar drogas, precursores y otros productos vinculados al narcotráfico

para detectar drogas, precursores y otros productos vinculados al narcotráfico Incrementar la inversión en las fuerzas de seguridad para mantener y ampliar las operaciones contra los cárteles, sus redes financieras y estructuras criminales

Trump también señaló que México debe investigar, detener y procesar a funcionarios públicos que hayan colaborado con organizaciones criminales, una acusación que el documento atribuye a la situación que su administración observa en México.

La nueva determinación forma parte de la evaluación anual que Estados Unidos realiza sobre los países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas ilícitas. México aparece en la lista junto con otros 22 países.

Trump reconoce acciones de Sheinbaum contra el narcotráfico

Aunque el documento plantea nuevas exigencias, Trump también reconoce avances de México.

El presidente estadounidense menciona mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales en la frontera compartida.

También atribuye a la cooperación entre ambos países la eliminación de algunos líderes de cárteles, entre ellos el “Mencho”.

Aun así, Trump sostiene que México necesita adoptar medidas adicionales contra las organizaciones criminales que operan en su territorio.

La estrategia estadounidense contra el narcotráfico también contempla reforzar el control de las cadenas internacionales de suministro y aumentar la cooperación con países de tránsito y producción de drogas.

¿Qué otros países aparecen en la lista de Trump?

La determinación identifica como países principales de tránsito o producción de drogas a 23 naciones, entre ellas México, Estados Unidos y Canadá, además de Colombia, China, Venezuela, Bolivia, Afganistán, India, Perú, Ecuador y Brasil.

Sin embargo, la administración de Trump aclara que aparecer en esta lista no significa necesariamente que el Gobierno de ese país no esté combatiendo el narcotráfico. La clasificación también considera factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o producción de drogas.

En esta ocasión, el documento señala específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia por considerar que no realizaron esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

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