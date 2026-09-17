Venezuela desbloquea portales de noticias censurados durante el gobierno de Maduro

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Todavía hay 194 sitios bloqueados. Foto: AFP.

El Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, desbloqueó a varios portales de noticias que llevaban años censurados en el gobierno de Nicolás Maduro, en un momento donde el oficialismo y la oposición se preparan para un proceso de transición.

Este jueves, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

Al respecto, el sitio de noticias NTN24 confirmó en su página web que ya se podía entrar al sitio sin el uso de una VPN, es decir, una conexión cifrada.

“Tras el anuncio hecho por el régimen, la misma noche del miércoles se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que era posible el acceso a www.ntn24.com.

De igual forma, se restablecieron los sitios web de El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo.

Asimismo, la organización VE Sin Filtro verificó el acceso de 10 portales web en varios proveedores de internet. Sin embargo, todavía existían 194 sitios bloqueados en Venezuela, entre ellos 84 medios informativos.

Durante años, periodistas y organizaciones de Venezuela acusaron que el bloqueo de portales de noticias fue un acto de censura, acción negada por el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Por qué desbloquearon a los medios en Venezuela?

El desbloqueo de portales de noticias se anunció horas antes del inicio de una segunda ronda de diálogo entre el gobierno interino y la oposición en Caracas, de cara a una transición política de Venezuela.

Uno de los temas principales de la mesa de diálogo, auspiciada por Estados Unidos, será la libertad de expresión. La primera ronda de conversaciones ocurrió en agosto.

En ese marco, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, reconoció el desbloqueo de portales web en Venezuela.

“Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente”, subrayó.

La propuesta de levantar el bloqueo fue hecha por el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, instancia no gubernamental creada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo presión de Washington.

Procedieron con el desbloqueo tras “un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación”, detalló el programa en sus redes sociales.

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