Por amenaza de Irán, Trump escapó del Air Force One en un camión de catering

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La prensa no fue desalojada del avión ante la amenaza. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido trasladado en secreto desde el Air Force One a otra aeronave durante una escala en Turquía, ante una presunta amenaza de asesinato atribuida a Irán, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.

El episodio, ocurrido el 8 de julio, generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad de la Casa Blanca y sobre la decisión de mantener a periodistas y personal a bordo del avión presidencial sin informarles del supuesto riesgo.

¿Cómo sacaron a Trump del Air Force One?

Según los reportes citados, Trump abordó inicialmente el Air Force One mientras era captado por cámaras y fotógrafos.

Sin embargo, una vez que el avión estaba en tierra, el equipo de seguridad habría puesto en marcha un operativo para retirar al mandatario.

Trump habría salido del avión presidencial y utilizado uno de los un camión de catering colocados junto a la aeronave para trasladarse a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea estadounidense.

Mientras tanto, alrededor de una docena de periodistas permanecieron en el Air Force One y, posteriormente, abandonaron Turquía sin conocer la existencia de la presunta amenaza.

¿Por qué los periodistas cuestionaron el operativo?

Algunos medios de comunicación expresaron molestia porque sus periodistas habrían viajado en el avión presidencial sin conocer que existía una amenaza contra Trump.

También cuestionaron que el personal de prensa pudiera haber sido utilizado, sin saberlo, como una especie de señuelo para mantener la atención sobre el Air Force One mientras el presidente era trasladado a otra aeronave.

Los reporteros que permanecieron en el avión recibieron además la instrucción del Servicio Secreto de mantener cerradas las persianas de las ventanas durante el despegue, una medida considerada inusual fuera de una zona de combate.

¿Había una amenaza de asesinato contra Trump?

Un funcionario estadounidense citado por The Washington Post afirmó que existía una “amenaza creíble” contra el presidente.

El contexto era particularmente delicado debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La Casa Blanca no respondió directamente a los reportes sobre el supuesto cambio de aeronave, pero su director de comunicaciones, Steven Cheung, señaló que existen enemigos de Estados Unidos que tienen al presidente en la mira y que las autoridades utilizan todas las herramientas disponibles para enfrentar esas amenazas.

Trump incluso había advertido a los periodistas durante el viaje sobre el riesgo del vuelo y les dijo que quizá algún día deberían considerar cambiar de profesión.

El antecedente de Bill Clinton

El cambio secreto de aeronave no sería una medida inédita para proteger a un presidente estadounidense.

En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton cambió de avión durante un viaje entre India y Pakistán. En aquella ocasión se utilizó una aeronave señuelo que transportaba agentes del Servicio Secreto.

También se recuerda el viaje de Joe Biden a Ucrania en 2023, realizado bajo estrictas medidas de seguridad y secreto durante un trayecto que combinó avión y tren. En ese caso, un reportero y un fotógrafo acompañaron al mandatario.

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