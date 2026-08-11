Petro pide permiso para dejar Colombia tras el cambio en Presidencia

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Gustavo Petro busca atender diversas causas en el exterior. Foto: Reuters

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Senado de su país autorización para salir del territorio colombiano durante un año, luego de concluir su mandato presidencial.

La petición fue presentada este 10 de agosto ante la Mesa Directiva del Senado, apenas unos días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia y mientras el país enfrenta las consecuencias del sismo de magnitud 7.4 que dejó más de un centenar de víctimas.

Petro solicita permiso por actividades personales y académicas

En el documento dirigido al Congreso colombiano, Petro pidió que su solicitud sea sometida a votación en la próxima sesión plenaria del Senado.

El exmandatario señaló que busca autorización para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante el año siguiente al término de sus funciones como presidente.

“Solicito respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el documento.

La petición se sustenta en disposiciones de la Constitución colombiana y del reglamento interno del Congreso, que establecen que los expresidentes requieren autorización legislativa para ausentarse del país durante el año posterior a dejar el cargo.

Pide que el Senado vote la solicitud

En la carta, Petro agradeció al Senado que la petición sea considerada en la sesión más próxima.

“Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República“, escribió.

Hasta el momento, el Congreso colombiano no ha informado cuándo será discutida la solicitud ni si existen objeciones a que el exmandatario permanezca fuera del país durante ese periodo.

La petición se conoce días después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, luego de una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente de Colombia.

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